Carrefour in Francia chiede ai fornitori l’uso dell’eticehtta nutriscore

Carrefour in Francia rafforza l'impegno per il nutriscore: richiesto ai fornitori di pubblicare i dati nutrizionali

Carrefour in Francia estende l'uso del nutriscore a tutti i prodotti alimentari e chiede ai fornitori di pubblicare i dati nutrizionali sul sito Carrefour.fr. Le marche che non aderiranno saranno escluse da strumenti promozionali. Se i fornitori non forniranno queste informazioni, Carrefour calcolerà autonomamente il nutriscore basandosi sui dati nutrizionali disponibili. I fornitori hanno tre mesi per opporsi a questa richiesta, rivolta dal retailer a tutti i fornitori, sia per l’eCommerce che per i negozi fisici. I prodotti delle aziende che non comunicheranno il nutriscore saranno inoltre esclusi dallo strumento "alternativa per mangiare meglio" sul sito Carrefour.fr, che aiuta i clienti a scegliere prodotti più sani: il 40% degli utenti lo utilizza, sostituendo almeno un prodotto nel proprio carrello.

Il nutriscore

In nutriscore è un sistema di etichette colorate e intuitive ideato in Francia che etichetta i prodotti in base a un punteggio che tiene conto di sette diversi parametri di informazioni nutritive: un alto contenuto di frutta e verdura, fibre e proteine alza il punteggio. Al contrario, un alto contenuto di energia, zucchero, grassi saturi e sodio lo abbassa. La scala vuole semplificare la lettura della tabella nutrizionale classica, permettendo una scelta più rapida. Nutriscore è stato criticato da diversi fronti. In Italia, Carrefour aveva provato ha introdurlo ma nel 2022 aveva incontrato il disco rosso dall'Antitrust: nel nostro Paese chi vuole usarlo deve precisare che "il sistema a semaforo è stato sviluppato in base a un algoritmo e a valutazioni scientifiche non universalmente riconosciute e condivise". Già dal 2019, il nutriscore è presente sui prodotti a marchio Carrefour. Ora, l'insegna chiede a tutte le marche francesi di calcolare e pubblicare il nutriscore sui loro prodotti food.

Impegno per la trasparenza

Carrefour considera il nutriscore un criterio fondamentale per aiutare i clienti a mangiare meglio. Secondo uno studio della Sanità pubblica francese del 2021, il 43% delle persone intervistate ha cambiato abitudini alimentari grazie al nutriscore. Carrefour applicherà il nutriscore per garantire la massima trasparenza.

Iniziative future

L'iniziativa del nutriscore si inserisce nella linea di un maggiore impegno di Carrefour per la sostenibilità. Entro il 2026, i fornitori che non avranno una strategia climatica saranno esclusi dai negozi Carrefour, nel quadro dell'iniziativa top 100 fornitori sul clima.