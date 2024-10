Da sei anni Act for Food di Carrefour rappresenta una delle strategie di sviluppo sostenibile più importanti nella distribuzione europea, orientato alla transizione alimentare nel largo consumo. Il primo capitolo di Act For Food ha permesso al gruppo francese di diventare leader nel biologico; di migliorare la qualità della marca dell'insegna con l'eliminazione di 100 sostanze sospette o controverse; e di assumere impegni sulla pesca responsabile, sull'utilizzo dei pesticidi, sull'alimentazione priva di OGM e sui prodotti vegetali. Non solo: Carrefour è stato pioniere nel benessere animale, ha messo in campo iniziative contro lo spreco alimentare modificando le date di consumo di oltre 500 prodotti e introducendo panieri anti-spreco. Ha inoltre eliminato 20.000 tonnellate d'imballaggio nelle sue referenze.

Le sei priorità del nuovo capitolo

Il nuovo e secondo capitolo di Act for Food di Carrefour si svilupperà in sei priorità e sarà declinato in ogni mercato nel quale il gruppo distributivo opera, e in funzione delle specificità locali. Innanzitutto, Carrefour vuole migliorare l'accessibilità, in termini di prezzo, della sua marca nel prodotto biologico, forte di più di 1.000 referenze, 80% delle quali prodotte in Francia. Carrefour Bio ha alla base 4.700 agricoltori partner sul territorio francese dove viene coltivato e prodotto il 100% della frutta, dei legumi (eccetto le specie esotiche e gli agrumi), della carne, del latte e delle uova.

Partnership con il mondo agricolo

Per conciliare le collaborazioni con il mondo agricolo e la convenienza dei prezzi di rivendita al dettaglio, Carrefour costruisce relazioni forti e di lunga data con 50.000 produttori, 30.000 dei quali in Francia. La marca Filiera Qualità Carrefour (FQC) offre prodotti freschi che rispondono a criteri rigidi in materia di tracciabilità, gusto, qualità. Più di 3.400 prodotti di stagione e a prezzi accessibili sono commercializzati con l'etichetta FQC.

L'operazione 3,2,1 frais partez (3,2,1 freschi, via!) che propone un menu composto di tre prodotti freschi a marchio FQC e a prezzi pieni (rispettivamente 3, 2 e 1 euro) permetterà ai consumatori di fruire di una nuova offerta in ogni stagione a prezzi abbordabili o "piccoli" come dice Carrefour. L'obiettivo di Carrefour è raggiungere un giro d'affari in prodotti durevoli certificati pari a 8 miliardi di euro e di diventare leader europeo in questa categoria.

Promozione dei prodotti francesi o di manifattura locale

L'altro obiettivo di Carrefour è rafforzare la presenza nei propri assortimenti delle sue marche proprie locali (per esempio, Reflets de France e Terre d’Italia) e quella dei suoi produttori locali nei punti di vendita. Il gruppo punta a raddoppiare gli approvvigionamenti di ortofrutta prodotta nei circuiti dell'ultra-corto cioè di quello che noi chiamiamo km0 (fornitori situati a una distanza dai punti di vendita inferiore a 50 km).

L'impegno sulla filiera ortofrutticola e dei prodotti freschi è legata anche a un discorso di impatto ambientale. Carrefour è il primo gruppo distributivo al mondo ad aver chiesto ai suoi 100 più grandi produttori di adottare la traiettoria 1,5° da qui al 2026: ad oggi il 47% di essi ha risposto positivamente, adottando questa politica.

Ma l'impegno riguarda anche le materie prime: per esempio, Carrefour per quanto riguarda la carne di bovino prodotta in Brasile, cancellerà ogni approvvigionamento dalle zone a rischio:dal 2026 per la marca Carrefour e dal 2030 per tutti i suoi fornitori.

Carrefour punta anche a valorizzare gli scarti e i rifiuti dal 2025, mentre sugli imballaggi rafforza il percorso verso la riduzione della plastica con il 100% di materia riutilizzabile o riciclabile nel 2025. L'obiettivo è raggiungere un giro d'affari di 300 milioni di euro attraverso il maggiore impiego di prodotto sfuso e il riutilizzo del packaging da qui al 2026.

Carrefour ha l'ambizione di diventare leader sul mercato dei prodotti di origine vegetale e salutari da qui al 2026 raggiungendo 650 milioni di euro come giro d'affari. Ad oggi sono 1.326 i prodotti di questa categoria commercializzati nei punti di vendita e tramite eCommerce.

La marca Carrefour, eletta migliore Mdd per il quarto anno consecutivo, rappresenta una leva strategica di differenziazione e competitività. Per favorirne la crescita e il confronto con le migliori marche nazionali, il gruppo rafforzerà il suo panel interno di consumatori che testano i prodotti prima del lancio sul mercato. Ogni prodotto che registrerà un voto inferiore a 4/5 vedrà la sua ricetta riformulata. I test su 4.000 panel realizzati in laboratorio saranno arricchiti di notazioni per i clienti in situazioni di degustazione reale come a domicilio.