Carrefour in Francia punta sul riuso delle bottiglie con Coca Cola e Heineken

Messo a punto un progetto per la restituzione con cauzione degli imballaggi in 150 negozi parigini Carrefour City in collaborazione con Coca Cola, Heineken e Citeo

Il tema degli imballaggi e del loro riciclo o riutilizzo ha suscitato molta attenzione ultimamente, visto il dibattito in Europa sulla nuova normativa. La Francia è indubbiamente la nazione europea più impegnata sul riuso dei contenitori, basti pensare all'utilizzo del tag Rfid per il riuso delle stoviglie in Mc Donald's. In questa direzione va anche Carrefour che ha messo a punto con Citeo, in 150 negozi Carrefour City a Parigi, il sistema di restituzione con cauzione delle bottiglie in vetro di Coca-Cola e Heineken.

I vantaggi del riutilizzo Una bottiglia di vetro riutilizzata consente di risparmiare fino al 51% di acqua, il 76% di CO2 e il 79% di energia secondo l'Ademe (l'agenzia della transizione ecologica francese), può essere utilizzata fino a 25 volte e il vetro può essere riciclato all'infinito.

Una volta consumato il contenuto, le bottiglie vuote possono essere riportate in uno dei 150 Carrefour City e si può recuperare la cauzione in cassa (0,20 euro per le bottiglie grandi, 0,10 euro per le piccole). Successivamente, le bottiglie sono trasferite in magazzino e poi nelle fabbriche dei partner industriali per essere lavate, riempite di nuovo e riposte sugli scaffali. L'obiettivo finale dell'insegna francese è, entro il 2026, dotare 500 negozi della rete della possibilità di restituire la bottiglia su cauzione e di arrivare entro la stessa data al riutilizzo di 40 milioni di imballaggi.

Il programma di cauzione per il riutilizzo delle bottiglie in Carrefour Francia

“La riduzione dei nostri imballaggi -dice Alexandre Bompard, presidente e amministratore delegato del Gruppo Carrefour- risponde a un'aspettativa molto forte dei nostri clienti, ma è anche un imperativo ambientale importante e una sfida per la nostra filiera. Lanciando il nostro programma di cauzione per il riutilizzo, vogliamo accelerare e rafforzare i nostri impegni presi nell'ambito del nostro piano Carrefour 2026. Con questo piano, vogliamo dimostrare che esiste un modello economico e convincere i nostri partner a seguirci in questa iniziativa”.

5 referenze con imballaggi riutilizzabili di Coca Cola e Heineken

In tutti i negozi Carrefour City parigini sarà disponibile un assortimento di 5 referenze proposte in imballaggi riutilizzabili in vetro: le bottiglie di Coca-Cola Regular (1L), Coca-Cola Senza Zuccheri (1L), le bottiglie di acqua minerale naturale e frizzante da 1 litro e le bottiglie della birra artigianale Gallia da 33 cl. “Siamo diventati nel 2022 la prima industry - dice Mickaël Vinet, presidente di Coca-Cola Francia- a proporre il 100% del nostro portafoglio di marchi in vetro con cauzione nei bar, ristoranti e hotel. Da alcuni anni, stiamo anche intraprendendo iniziative per sviluppare il riutilizzo nella grande distribuzione. Oggi, siamo lieti che questa collaborazione ci permetta di fare un passo avanti, consentendo ai consumatori di ritrovare il nostro marchio iconico in formato riutilizzabile sugli scaffali dei Carrefour City parigini”.

“Vogliamo sviluppare un modello di riutilizzo adatto alla grande distribuzione e che risponda alle aspettative dei nostri consumatori -dichiara Pascal Gilet, presidente di Heineken Francia-. Questo è al centro della nostra roadmap 'Brassons un monde meilleur - (Facciamo un mondo migliore)' il cui obiettivo è in particolare raggiungere zero emissioni nette di carbonio su l'intera catena del valore entro il 2040. I nostri imballaggi rappresentano il principale settore delle nostre emissioni (40%), quindi massimizzare la loro circolarità è necessario per raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione”.