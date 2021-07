Carrefour investe nella startup quick commerce Cajoo

L'annuncio è di oggi: Carrefour ha avviato una trattativa esclusiva per l'acquisizione di una quota di minoranza della startup Cajoo, lo specialista francese del quick commerce, ovvero la consegna di cibo a domicilio con tempi inferiori ai 15 minuti.

Carrefour e Cajoo: cosa cambia?

Il retailer francese è già presente nell'eCommerce e anche nel segmento della consegna rapida della spesa, per la quale si avvale di partner esterni ovvero affermate piattaforme di consegna. I servizi gestiti direttamente invece vanno dalla consegna a domicilio in città alla gestione di punti di distribuzione (locker).

PER CARREFOUR - L'investimento in Cajoo contribuirà ad accrescere i servizi rivolti ai consumatori, seguendo le tendenze, e sarà basata sulla condivisione dei dark store di Cajoo per rifornimento e per la logistica. In più, l'expertise di Cajoo aiuterà Carrefour a ottimizzare il proprio modello di spesa digitale e a proporre nuovi e innovativi servizi.

"Il Quick Commerce è uno dei trend principali emersi durante il lockdown e si sta progressivamente affermando entro le abitudini dei consumatori, in tutti i Paesi nei quali Carrefour opera. Quale leader nella consegna a domicilio in Francia, Carrefour ha deciso di intercettare questo nuovo trend e insieme a Cajoo sta esplorando tutte le opportunità strategiche capaci di dare valore in questo nuovo segmento in rapida crescita", ha detto Elodie Perthuisot, executive director eCommerce, data and digital transformation del Gruppo Carrefour.

PER CAJOO - I fondi raccolti con l'investimento di Carrefour serviranno ad accelerare lo sviluppo della startup in Francia e in Europa.

"Siamo entusiasti di questa partnership strutturale con Carrefour, che ci aiuterà a consolidare la nostra posizione di leader nel quick commerce in Francia e ad accelerare lo sviluppo in Europa. Cajoo sarà in grado di offrire un'esperienza di consumo totalmente nuova, e questo grazie alla propria agilità e alla tecnologia, sostenuta dalle capacità logistiche e operative di Carrefour", afferma Henri Capoul, co fondatore e Ceo di Cajoo.

Cajoo in breve

Startup nata a febbraio 2021, pioniere del quick commerce in Francia, in soli 5 mesi di attività ha già raggiunto 10 città e oltre 100.000 utenti, cui consegna a domicilio circa 2.000 referenze tra alimentare e non alimentare in meno di 15 minuti, in fasce orarie estese. L'efficienza è raggiunta grazie a una rete di dark store e a una squadra di picker e driver stipendiati.