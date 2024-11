Carrefour Italia aderisce al progetto Punti Viola di DonneXStrada

#Esg. Alcuni negozi di Carrefour diventano luoghi sicuri dove le donne vittime di violenza possono trovare aiuto, grazie alla collaborazione con DonneXStrada

Quattordici punti di vendita a insegna Carrefour situati a Milano, Roma, Torino e Bergamo, saranno trasformati in Punti Viola, in linea con l'omonimo progetto di DonneXStrada. L'iniziativa mira a rendere i negozi luoghi sicuri, riconoscibili per chi è in difficoltà e dotati di personale sensibilizzato e formato contro la violenza di genere e per la sicurezza in strada delle persone. Tra i criteri di scelta dei punti di vendita ci sono alcune caratteristiche: sono aperti H24 e sono particolarmente visibili e di riferimento per la comunità in cui sono inseriti.

Le dichiarazioni

“Siamo consapevoli del ruolo chiave che possiamo svolgere nel contrasto alla violenza di genere tramite i nostri punti di vendita: sono diffusi in tutte le comunità, sempre accessibili e frequentati ogni giorno da migliaia di persone -commenta Michele Stefanoni, direttore ipermercati, supermercati diretti e cash & carry Carrefour Italia-. L’adesione alla rete dei Punti Viola è un esempio tangibile della responsabilità che ci assumiamo verso i nostri clienti e tutte le comunità in cui siamo presenti. Con i nostri negozi e con il nostro personale appositamente formato vogliamo garantire non solo la possibilità di fare ottimi acquisti, ma anche offrire un presidio di sicurezza sul territorio, un luogo in cui le persone si sentano accolte e ascoltate, dove si possa fare cultura su temi fondamentali per la collettività di cui siamo parte.”

“I supermercati sono luoghi in cui andiamo quotidianamente e dove spesso intessiamo relazioni di fiducia con il personale e per questo rendere queste attività commerciali dei posti dove chiedere aiuto, crea una rete preziosa, capace di dare informazioni importanti per rendere le persone consapevoli e, soprattutto, libere di scegliere” aggiunge Ilaria Saliva, presidente DonneXstrada.

Le iniziative di Carrefour per le donne

Questa attività rientra in un più ampio impegno di Carrefour Italia contro la violenza di genere, portato avanti attraverso varie azioni. In primo luogo, come la stessa azienda sottolinea, c'è un'attenzione particolare per creare un ambiente lavorativo inclusivo, sereno, sicuro e rispettoso, con attività di formazione e sensibilizzazione rivolte a circa 10mila tra collaboratori e collaboratrici.

Inoltre, si promuove costantemente e in modo capillare in tutta la rete il numero anti-violenza e stalking 1522 che viene riportato sia sui sacchetti del pane, sia sulle spille indossate dal personale di cassa che sul retro degli scontrini.

Tra le attività anche la raccolta fondi per l’associazione WeWorld tramite la vendita dei ciclamini e favorendo percorsi di inserimento lavorativo., oltre agli eventi promossi in occasione del 25 novembre, giornata durante la quale l'insegna sostiene il progetto Stand UP di L’Oreal Paris, attività di sensibilizzazione e presa consapevolezza contro le molestie nei luoghi pubblici.