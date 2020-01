Carrefour Italia: cambio insegna per 24 store ex Auchan

I 24 punti di vendita ex Auchan, acquisiti da Conad lo scorso dicembre pronti al cambio insegna in Carrefour Express e Market, sono situati in Lombardia, a Milano e provincia, a Sondrio, Pero, Mantova e Baranzate. Questa operazione si inserisce nella strategia di Carrefour Italia annunciata in occasione del Piano di Trasformazione quadriennale 2019-2022 che si pone l’obiettivo di rispondere al cambiamento delle abitudini dei consumatori, focalizzando la propria offerta sullo sviluppo dei punti di vendita di prossimità con superfici di medie e piccole dimensioni e su un maggior livello di servizio e di selezione di prodotti.

I negozi hanno una superficie compresa tra 150 e 600 mq e rispondono alla logica di una spesa frequente, da quotidiana a settimanale, con una proposta di prodotti convenienti, vicini al territorio ed alla tradizione. Particolare risalto in assortimento è dato ai prodotti a marchio Carrefour (Bio, Terre d’Italia, Selection, No Gluten e Informa). Tra i servizi disponibili: la possibilità di prenotare i prodotti e ritirarli in store, la consegna a domicilio, ma anche iniziative commerciali dedicate a categorie di consumatori come gli studenti e gli over 60.