Carrefour Italia esprime vicinanza ai dipendenti coinvolte nei fatti di Assago

Il retailer ha attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori del punto di vendita. L'ipermercato oggi è rimasto chiuso

A seguito di quanto accaduto ieri nell’ipermercato Carrefour di Assago (Mi), Carrefour Italia comunica:

“In merito ai fatti verificatisi nell’ipermercato di Assago nella serata del 27 ottobre, Carrefour Italia esprime la massima vicinanza ai dipendenti e ai clienti coinvolti nell’aggressione e alle loro famiglie.

L’azienda conferma che si è subito attivata per allertare i soccorsi e le forze dell’ordine e per fermare l’aggressore, che è stato preso in custodia, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso.

Rappresentanti dei vertici aziendali si sono immediatamente recati sul posto e sono in stretto contatto con le vittime e le loro famiglie.

Carrefour Italia ha inoltre subito attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori coinvolti direttamente o indirettamente nell’accaduto”.

L’ipermercato oggi è rimasto chiuso e la direzione sta considerando la rimozione di coltelli e forbici dall’assortimento per evitare nuovamente incidenti simili.