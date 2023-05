Carrefour Italia lancia la raccolta digitale AperiBook

In collaborazione con Al.ta Cucina, Carrefour propone la raccolta digitale AperiBook per suggerire abbinamenti enogastronomici Made in Italy

In occasione della manifestazione milanese Aperitivo Festival, Carrefour Italia, che ne è stata main sponsor, ha lanciato AperiBook, una raccolta digitale di abbinamenti enogastronomici Made in Italy studiati insieme ad Al.ta Cucina, social

network culinari, disponibile e scaricabile gratuitamente anche online. In totale vengono realizzate otto proposte con alcuni prodotti simbolo delle eccellenze regionali a marchio Terre d’Italia, presentate in abbinamento a vini selezionati. I consumatori avranno la possibilità di scoprire i segreti per preparare il perfetto aperitivo partendo dal Manifesto.

“Carrefour lavora per costruire e sviluppare un’offerta vinicola di qualità e valore, attraverso un’accurata selezione di fornitori, con cui si impegna a costruire relazioni di valore: per esempio, trasformando collaborazioni tradizionalmente mediate da grossisti in partnership dirette -spiega Lorenzo Cafissi, head of alcoholic beverages Italia di Carrefour Italia-. Essere un grande gruppo internazionale, capace di esportare in tutto il mondo i prodotti italiani di eccellenza amati da milioni di persone, rappresenta uno dei tratti distintivi di Carrefour che, da anni, ha scelto di farsi appassionato promotore dell'eccellenza territoriale italiana a tutto tondo. Da questa visione, nasce anche la scelta di realizzare una ‘guida digitale’ al perfetto aperitivo, fruibile e accessibile a tutti, pensata per accompagnare i consumatori di tutte le età alla riscoperta del vero aperitivo italiano”.