Carrefour Italia spinge sul biologico

È interamente dedicato al biologico il corner che Carrefour ha inserito nel punto di vendita di Carugate, nel rispetto della strategia di transizione alimentare per promuovere un’alimentazione più sana e sostenibile. Lo spazio si sviluppa su un'area di 115 mq e conta oltre 1.500 referenze biologiche di origine certificata, ma anche prodotti EcoFriendly non food per la cura della persona con packaging rispettoso dell’ambiente ma anche libri dedicati all’ambiente e prodotti tessili realizzati con cotone bio.

“Questo progetto pilota sull'Ipermercato di Carugate ha una particolare importanza per noi perché la gamma dei prodotti Bio rappresenta uno dei principali pilastri della nostra strategia di Gruppo lanciata nel 2018 e che vedrà la sua definizione nel 2022 -sottolinea Roberto Simonetto, direttore commerciale di Carrefour Italia-. Infatti, attraverso un processo di democratizzazione dei consumi della nostra offerta di prodotti bio, il nostro obiettivo è che Carrefour, sempre di più, sia percepita come l'insegna di riferimento per i nostri clienti nel mondo del biologico specializzato e dell'ecosostenibile”.