Carrefour Market (Etruria Retail) si rafforza in Umbria

Nel centro storico di Umbertide (Pg) Etruria Retail realizza un punto di vendita Carrefour Market situato in via Roma, potenziando la presenza dell'insegna in Umbria dove la rete comprende 57 store. Il locale, gestito dai due imprenditori Carlo Severi e Daniele Falcini, ha una superficie di 450 mq e conta un assortimento di 6mila referenze, con un percorso d’acquisto pensato per valorizzare i produttori locali. Punto di forza del negozio è, infatti, la selezione di prodotti del territorio segnalati con il logo Sapori&Valori, la linea premium di carni, salumi, formaggi e gastronomia che arriva direttamente dalle migliori aziende dell’Umbria. L’assortimento si completa poi con una vasta gamma della linea Terre d'Italia, prodotti tipici regionali di alta qualità, i prodotti bio, no gluten e della linea Informa, pensata per una vita sana ed equilibrata, senza rinunciare al gusto. In termini di convenienza, Carrefour assicura la presenza di prodotti con prezzi ribassati e bloccati.

“Abbiamo fatto la scelta di schierarci dalla parte dei produttori locali e di sostenere l’economia dei territori in cui siamo presenti -spiega Graziano Costantini, Dg di Etruria Retail-. Nel nuovo negozio di Umbertide i consumatori potranno trovare il meglio dei prodotti dell’Umbria, scelti per garantire la qualità e la freschezza. In questo modo chi viene a fare la spesa da noi potrà aiutare chi ogni giorno lavora e investe nella crescita di questo splendido territorio, premiando la passione e la qualità dei produttori locali che, soprattutto in un momento così delicato per tutto il Paese, abbiamo scelto di incoraggiare e premiare”.