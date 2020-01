Carrefour Market: in Sicilia nuovi corner Simbox Iliad

Si espande, all'interno della rete Carrefour, la presenza dei Simbox iliad, veri e propri distributori di sim, presenti anche in 90 punti di vendita Unieuro, negli store iliad e nei vari centri commerciali. Con i corner realizzati in Sicilia, Iliad conta oggi 30 strutture in altrettanti negozi Carrefour.

In questo caso sono stati coinvolti diversi store Carrefour Market, grazie al rinnovato accordo tra le due aziende. Stando a quanto scrive il giornale online UniversoFree, le ultime integrazioni sono state effettuate a Palermo nei Carrefour Market di Via Castelforte 101, di via Bernini 53, di via Vincenzo Orsini 15 e di via Domenico Russo 21, a cui si aggiungono quelli di Trapani in via Francesco De Stefano 52 e Caltanissetta in via Salvo D’Acquisto.