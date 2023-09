Carrefour punta sul Sole per la sostenibilità energetica

Il 25% dell'energia del punto di vendita di Carrefour a Rho (MI) deriva dal nuovo impianto fotovoltaico a Rho realizzato da GreenFlex

Carrefour Italia rafforza il suo impegno verso la sostenibilità con l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto del punto di vendita di Rho, Milano. L'impianto, situato in via Mascagni, ha una potenza di 200 kWp. La realizzazione è stata curata da GreenFlex, filiale italiana della Compagnia TotalEnergies, che ha curato tutti gli aspetti del progetto: dallo studio di fattibilità all’iter autorizzativo fino all’allaccio alla rete elettrica, passando per la progettazione, il procurement e l’installazione chiavi in mano, collaborando con i professionisti della direzione Lavori e della sicurezza di Carrefour.

L'impianto fotovoltaico installato da Carrefour

“Questo progetto ci porterà a installare pannelli fotovoltaici sui tetti dei parcheggi di molti punti vendita in Italia -ha dichiarato Stefano Fusella, Technical Procurement Manager di Carrefour Italia- l’obiettivo, in linea con la strategia Carrefour2026, è il 100% di energia rinnovabile in tutti i punti vendita entro il 2030”. La scelta dei moduli fotovoltaici è caduta su Sunpower, un produttore di lunga data e pluripremiato. Questi moduli vantano una garanzia di 25 anni, assicurando la qualità e la durata dell'investimento. Con GreenFlex a gestire l'impianto, si prevede che copra il 25% dei consumi totali di Carrefour, contribuendo a ridurre le emissioni e l'uso di combustibili fossili. Da oltre un decennio, GreenFlex offre alle aziende soluzioni energetiche, ambientali e sociali.

Questo progetto riafferma l'impegno di Carrefour nella riduzione dell'impatto ambientale e nella costruzione di un futuro sostenibile con le comunità in cui opera. Stefano Fusella, Technical Procurement Manager di Carrefour Italia, ha espresso entusiasmo per questo passo avanti, sottolineando l'obiettivo dell'azienda di espandere l'uso di pannelli fotovoltaici in Italia. “A partire dalla piattaforma GreenFlexIQ, il controllo di gestione digitale ci permette di fissare e successivamente monitorare gli avanzamenti nei piani d’azione per la riduzione delle emissioni carboniche -spiega Thomas Carraro, Coo GreenFlex- e questa road map ci guida nella scelta degli interventi, sia di efficientamento sia di produzione di energia”.