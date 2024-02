Carrelli e cestini spesa Plastimark a supporto dei negozi fisici no-food

Plastimark offre soluzioni personalizzabili come il MaxiTyko e carrelli innovativi per mantenere un'esperienza unica in-store

I negozi no-food stanno subendo negli ultimi anni un cambiamento notevole, dovuto alla necessità di contrastare la costante crescita dell’online. Se negli ultimi anni la spesa alimentare digitale è aumentata, quella non alimentare è ormai diventata consuetudine sui vari canali web.

Abbigliamento, DIY, profumerie, elettronica, casalinghi e pet-shop sono spesso sostituiti da negozi virtuali multimarca e multi genere. Resta per questo fondamentale continuare a curare l’esperienza di acquisto in store.

Nel confronto tra negozi digitali e fisici, questi ultimi continuano a essere i preferiti dai clienti nella maggior parte dei mercati del no-food e lo sono in modo spiccato per quei prodotti dove il livello di complessità dell’acquisto richiede la consulenza o il supporto degli addetti alla vendita (come nel caso di bricolage, telefonia/informatica e grandi elettrodomestici).Non bisogna dimenticare però che la scelta vincente sembra essere quella di integrare supporti digitali negli store fisici, per valorizzare e differenziare l’esperienza proposta ai clienti.

A supporto dell’esperienza d’acquisto nei negozi fisici, Plastimark ha studiato dei prodotti totalmente personalizzabili. Leggeri, maneggevoli, colorati e di design.

Il MaxiTyko, cestino con ruote da 66 litri, robusto, ergonomico, maneggevole, silenzioso e dal design accattivante, è stato scelto da diversi marchi di casalinghi come Risparmio Casa e Happy casa, ma anche da Arcaplanet, per i suoi prodotti per animali. Lo stesso cestino viene inoltre utilizzato da Toys Center e Prenatal per agevolare gli acquisti di giocattoli, abbigliamento e accessori per bambini. Questo dimostra come un cestino possa essere tanto versatile nel suo utilizzo, quanto uno strumento imprescindibile nell’esperienza di spesa.

Tra i carrelli Plastimark, Pleasy, Duka e Twiga sembrano essere i più adatti nel settore no-food. I carrelli full plastic sono infatti estremamente leggeri e maneggevoli, ma anche e soprattutto totalmente personalizzabili e diventano strumento attivo della comunicazione del brand.

Il carrello Keita è, invece, indicato soprattutto per la movimentazione di merci all’interno di serre e garden o nei punti vendita per il bricolage.

Come si può vedere, la proposta della gamma Plastimark a supporto dei negozi no-food è molto ampia ed è uno degli elementi chiave nell’esperienza d’acquisto nei punti vendita fisici, che almeno per il momento continuano ad avere le carte in regola per tenere testa alla spesa digitale.