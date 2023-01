Checkout: il concetto di modularità ridefinito da Diebold Nixdorf

DN Series Easy One è stato progettato per ambienti in cui viene richiesta la massima flessibilità, dall'assistito al self service e in cui possono esistere percorsi diversi all’interno del punto di vendita

Soluzioni per il consumer journey, basate sull’esperienza che il retailer vuole che il cliente possa compiere all’interno del punto di vendita. In questo percorso si inserisce DN Series Easy One, l'ultimo nato della famiglia DN Series Easy di Diebold Nixdorf, società che si occupa di progettazione, realizzazione della gestione automatizzata e digitalizzata degli acquisti nei punti vendita.

Il DN Series Easy One è una piattaforma per il checkout, creata per trasformare le esperienze di acquisto assistito e self-service all’interno del punto di vendita, migliorare l'efficienza del negozio e ridurre il Tco (Total Cost of Ownership), il costo di gestione per il retailer. Il DN serie Easy One è stato progettato per ambienti in cui viene richiesta la massima flessibilità e in cui possono esistere percorsi diversi all’interno del punto di vendita e soluzioni di pagamento differenti in funzione del fatto che il cliente abbia più o meno tempo a sua disposizione.

Dalla cassa assistita al self service

Il DN Series Easy One può, infatti, essere configurato come cassa assistita, semi-assistita o completamente self-service, offrendo allo stesso tempo una ampia varietà di periferiche e possibilità di installazione.

Grazie alla tecnologia modulare clip-on - clip-off il DN Series Easy One può essere connesso in modo semplice a schermi per il cliente e schermi per gli addetti al punto vendita, stampanti o scanner. Poiché si tratta di una soluzione compatta, il DN Series Easy One può essere installato a parete, su un palo, appoggiato su un tavolo o in combinazione con un cassetto porta contanti.

Il design altamente configurabile fa sì che possono essere create combinazioni flessibili che soddisfano ogni tipo necessità, riducendo il costo delle personalizzazioni, per cui, anche se venisse utilizzato principalmente come self-service in un supermercato, il DN Series Easy One, quando necessario, potrebbe essere facilmente trasformato in un sistema Pos assistito aggiuntivo.

Adattabile a diversi contesti nel retail

Oltre a quello dei supermercati, gli ambienti e i segmenti retail il cui il DN Series Easy One può essere utilizzato sono diversi; un esempio sono i punti di vendita di abbigliamento, la sua modularità e adattabilità rendono semplice e gradevole l’inserimento nell’architettura di qualsiasi negozio, montandolo, per esempio, a parete. Il DN Series Easy One offre inoltre tutti i vantaggi della DN Series Easy, garantendo un maggiore tempo di uptime, e il processo di self-service "sempre attivo". Inoltre, è semplicemente integrabile nell’ambiente IT esistente, grazie all'approccio open-Api di Diebold Nixdorf