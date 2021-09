Chef Express lavora con Q8 per la prima volta fuori dal canale autostradale, aprendo un bar caffetteria a marchio Panella e un Roadhouse Restaurant all’interno della nuova grande area di servizio Q8 a Paderno Dugnano (Mi), lungo la superstrada Milano-Meda. L’offerta integra le attività di rifornimento dell’area, e anticipa con questo flagship la visione di Q8 sulla mobilità del futuro, con numerose postazioni di rifornimento sia per veicoli con motorizzazione tradizionale endotermica (benzina, gasolio, gpl e metano) che per quelli elettrici (con 6 postazione di ricarica di cui 2 ultrafast 300 kW).

"A Paderno Dugnano lavoriamo insieme per la prima volta fuori dalle autostrade -precisa Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express-. L’area si sviluppa su un piazzale di 8.000 mq con progetto architettonico di forte impatto, caratterizzato da due grandi vele di copertura e ispirato alle vele della Dhow, la tipica imbarcazione del Kuwait".

Panella – Arte del pane dal 1929 è un marchio di panetteria e pasticceria ben conosciuto dai romani che da più generazioni frequentano la storica sede in via Merulana, inaugurata quasi un secolo fa. Nel 2017 Chef Express ha stretto un accordo di licenza per sviluppare il brand in esclusiva nel canale della ristorazione in concessione, e il locale di Paderno Dugnano è il settimo aperto, dopo quelli nelle stazioni di Roma Termini, Bolzano, Roma Tiburtina, negli aeroporti di Torino e Roma Fiumicino, e nell’Ospedale Gemelli a Roma. Il nuovo locale ha un’offerta di caffetteria e pasticceria dolce e salata, pizze, focacce e prodotti tipici romani, integrati da una linea di prodotti vegan e da dolci gluten free.

Roadhouse non ha bisogno di molte presentazioni. È uno dei formati di ristorante di carni alla griglia più noto a livello nazionale, lanciato da Cremonini oltre 20 anni fa. Il menu prevede un assortimento di piatti unici a base di carne alla griglia (Ribeye, New York Strip, Filet Mignon, T-Bone Steak, hamburger, ecc.), accompagnati da un'ampia scelta di contorni e seguiti da una ricca varietà di dessert. Il locale di Paderno Dugnano è il 165° della catena.