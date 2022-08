Chi compra prodotti per pet online è guidato dalla routine

Solo il 17% di chi compra prodotti per pet sceglie l’eCommerce, ma lo fanno con costanza optando maggiormente per i siti dei retailer

Gli acquisti di prodotti e cibo per pet online sono limitati. A rivelarlo la ricerca Digital Commerce Experience, realizzata da Vtex in collaborazione con Bva Doxa. Lo studio si concentra sui comportamenti di acquisto online ed evidenzia le esigenze dei consumatori sui prodotti, le piattaforme e i pagamenti. Solo il 17% del campione preso in esame afferma di comprare abitualmente prodotti per il proprio pet tramite canali online. Si tratta, principalmente, di coppie senza figli, heavy buyers (soggetti dediti alle compere su eCommerce) e chi predilige il personal computer come device per la navigazione. Tuttavia, nonostante la bassa percentuale chi compra questa categoria merceologica online è un affezionato che spesso rende routine l’acquisto sui siti.

Un acquisto emotivamente disinvestito

Il processo di acquisto di prodotti e mangimi per i pet è emotivamente disinvestito. Si tratta di compere effettuate con cadenza regolare in cui prevalgono convenienza in termini di comparazione di prezzi e accesso alle promozioni, e comodità con la consegna a domicilio. L’83% dei consumatori sceglie sempre lo stesso sito, spinto dalla possibilità di aderire a programmi fedeltà che spesso sono facilmente utilizzabili sia per il canale online, sia per quello offline, creando un vero e proprio strumento omnicanale che permette al consumatore di spostarsi tra lo store e l’eCommerce con tutti i vantaggi correlati.

Competitività dei prezzi dei prodotti per pet online

L’acquisto dei prodotti per gli animali da compagnia, quindi, è funzionale e pertanto non richiede di accurata scelta in quanto solitamente i nostri pet hanno un’alimentazione standard e abitudinaria. Tutto si gioca sui prezzi, e la qualità passa in secondo piano: non è particolarmente necessario recarsi nel canale offline se la genuinità di una referenza e tastabile solo dalla scritta in etichetta. Gli acquisti, quindi, vengono fatti di giorno tra un’attività e l’altra, proprio perché ripetitivi. Molti gli eCommerce che propongono il riacquisto automatico, con un piccolo sconto. In questo contesto, sono rilevanti anche le confezioni multipack che permettono di fare scorta a un prezzo più conveniente.