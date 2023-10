Chiusure antincendio? La manutenzione è a cura di Techno Fire

Sulle chiusure antincendio, è sufficiente una manutenzione generica?

La UNI 11473, che costituisce il punto di riferimento per installatori e manutentore di porte REI prescrive che sia definito uno specifico programma di manutenzione programmata e che questo sia svolto da parte di personale specializzato e certificato.

Questo delicato e fondamentale servizio è il core business di Techno Fire, che dal 2022 è parte del Gruppo Faac, oltre che suo fornitore già dal 2005. L’azienda, che si compone di 30 tra tecnici diretti certificati e addetti al Back Office, opera su tutto il territorio nazionale e ha come costante punto di riferimento la normativa UNI 11473.

Il controllo periodico stabilito dai cicli di manutenzione – semestrale - non si limita, come spesso accade, alla sola prova di funzionamento della chiusura ma mira alla conservazione del suo stato iniziale attraverso una serie di controlli mirati.

Tra i controlli periodici previsti ci sono per esempio, solo per citarne alcuni, le verifiche di integrità costruttiva (assenza di forature, ammaccature, corrosioni, spaccature, cedimenti, fessurazioni, etc. etc., scagliature dei vetri o manomissioni che alterino la costruzione iniziale), l’integrità delle cerniere, la corretta lubrificazione, il fissaggio, il funzionamento, la coppia di attrito, l’assialità verticale.

Le tempistiche sono uno dei punti di forza di Techno Fire: mentre le anomalie ordinarie vengono risolte attraverso programmazione stabilita, quelle straordinarie vengono evase entro 24/48 ore in base alle reali esigenze del cliente.

La competenza tecnica, la conoscenza della normativa e la possibilità di avere un unico interlocutore per la gamma porte antincendio rappresentano un elemento particolarmente gradito a tutte quelle realtà che si affidano all’azienda.

A confermare la qualità del servizio fornito sono i numeri: nel 2022 Tecnho Fire ha avuto in manutenzione circa 92.000 chiusure antincendio; ne ha posate oltre 2.800. Ha effettuato 9.500 interventi ed erogato circa 400 ore di formazione, come richiesto dalla norma UNI 11473 (per assicurare un’adeguata analisi dello stato di fatto e la rimozione delle anomalie riscontrate da parte delle risorse umane che svolgono la manutenzione). Una curiosità: la dimensione massima di una chiusura installata è stata pari a 17.000x7.800 mm.

Techno Fire, in ultimo, assicura un costante assortimento dei magazzini fissi e viaggianti, completi degli accessori necessari a risolvere in tempi brevi le anomalie rilevate durante i cicli di manutenzione.

