Cibiamogroup entra nella nuova fase del suo sviluppo

Entra in fase sprint Cibiamogroup che grazie al nuovo assetto societario punta ad accelerare lo sviluppo della sua rete diretta e in franchising. La riorganizzazione societaria di Cibiamo ha portato, oltre a un aumento di capitale, l’ingresso di due soci: Ottoholding Srl di gruppo Ottolina, e Rile Development Srl. Il socio fondatore di Cibiamo, Alessandro Ravecca, rimarrà alla guida della società e manterrà l’incarico di presidente e amministratore delegato.

Oggi Cibiamogroup ha 10 locali diretti (8 a marchio La bottega del Caffè e 2 a marchio cibiamo) e 30 punti di vendita in franchising su tutto il territorio nazionale e in Francia (La bottega del Caffè a Cannes). Si aggiungeranno due prossime aperture entro fine 2023. Il format La bottega del Caffè, presentato anche alla 36ma edizione del Salone del Franchising di Milano, offre una proposta modulabile e flessibile, capace di rispondere alle esigenze di diversi contesti. Oltre al caffè, in cui il format è altamente specializzato, l’offerta può essere completata dal Forno di cibiamo con pinse e focacce gourmet, corner spritz e aperitivi o gelato. La superficie media dei punti di vendita è di circa 50-90 mq ma La bottega del Caffè si adatta anche a micro-spazi da 20 mq con la formula del chiosco. (La canna fumaria non è necessaria).

“L’ingresso del gruppo Ottolina, partner industriale strategico con esperienza nel retail, e della società Rile Development, guidata da Mario Resca, non potrà fare altro che accrescere il valore del brand e contribuire a dare il giusto slancio allo sviluppo e alla crescita dei nostri format -commenta Alessandro Ravecca-. Siamo molto felici di questa operazione e siamo pronti a ripartire con energia ed entusiasmo. L’obiettivo è aprire una decina di punti di vendita all’anno, bilanciando la quantità di aperture a gestione diretta e in franchising e la distribuzione tra i diversi canali (centri commerciali, storici e canale travel), con un occhio di riguardo all'estero”.

La nuova strategia prevede una più forte centralità degli affiliati e dei clienti finali: un traguardo da raggiungere con la costruzione di un maggior dialogo e l’offerta di una consulenza più mirata agli obiettivi di crescita per gli affiliati sia in termini di fatturato sia sotto il profilo della numerica dei punti di vendita; oltre alla creazione di valore per i clienti finali tramite investimenti nel marketing e in ricerca e sviluppo.

Grazie alla partnership con Caffè Ottolina SpA, storica torrefazione milanese attiva dal 1948, verrà inaugurata la nuova Academy La bottega del Caffè a supporto di affiliati e dipendenti della catena per garantire un elevato livello di formazione e di specializzazione di prodotto.