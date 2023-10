12oz punta ai 50 store entro la fine del 2024

12oz punta ad arrivare a 50 store entro la fine del 2024. Al Salone del Franchising di Milano abbiamo incontrato il nuovo direttore, Fabrizio Frombola

Nuovo responsabile sviluppo di 12oz, la catena di bevande a base di caffè, che piace molto alla gen Z, ma non solo, Fabrizio Frombola è operativo nella sua nuova veste dal 1° settembre. Quello di 12oz È uno degli stand più attrattivi, nell'area food&beverage del Salone Franchising, a Milano. Ed è uno dei pochi marchi che dà un po' di spazio anche agli store manager, come Andrea De Giorgi, giovane (28 anni), leccese, che dirige il 12oz di Piazza Duomo, lato Mondadori store, forse il più "forte" dei 30 punti di vendita della catena, lanciata da David Nathaniel, fondatore anche di Ndd, società leader nella distribuzione di caffè americano negli hotel di tutta Italia. (Ndd, mi ricorda Fabrizio Frombola, fa capo a Jde, secondo torrefattore al mondo dopo Nestlé: tanto per dare un'idea, Jde è un colosso che "macina" 7 miliardi; Lavazza, che è il leader italiano, fa 1,6 miliardi).

Oggi 12oz ha 30 locali in italia, e 2 in Grecia, divisi tra 23 diretti e 7 in franchising. Nove store sono a Milano. "Il piano è arrivare a 100 store entro i prossimi 3 anni -precisa Frombola-, numerica che ci consentirebbe una massa critica sufficiente per valutare l'opportunità di uno sviluppo estero, magari con altri brand della scuderia Jde (Pret à manger, è l'esempio più noto agli italiani, ndr).

"La parte travel è sempre più importante nel nostro sviluppo -prosegue Frombola-. Il nostro target originario, i ragazzi della Gen X, si è ampliato fino a includere il canale viaggio con aeroporti e stazioni ferroviarie; persino il 12oz di Piazza Duomo è per me un punto di vendita travel, visto che è molto frequentato da viaggiatori e turisti. Un altro store dalle performance sorprendenti è Milano Lampugnano: una location con caratteristiche diametralmente opposte a Duomo, ma è non solo un'importante fermata della linea 1 metro, ma anche l’hub italiano di Flixbus: una vera macchina da business aperta store h24".

I centri commerciali sono un altro obiettivo per le prossime aperture: a 12oz interessano quelli con almeno 5 milioni di passaggi all'anno. "Il primo punto di vendita in questo canale, che abbiamo aperto ad Assago con Carrefour, ci sta dando soddisfazioni, siamo a break even, ma dovremmo fare di più" precisa Frombola, che confessa il suo cruccio per non essere riuscito a entrare a Merlata Bloom.

Un format scalabile e resiliente

Fra le prossime aperture: Milano Famagosta con Autogrill, nel livello metropolitana, e forse per la fine del 2023 Venezia Santa Lucia (12oz è già a Venezia Cannaregio). "Abbiamo fretta di arrivare almeno a 50 location -ribadisce Fabrizio Frombola- ma non vogliamo bruciare le tappe: c’è una profonda differenza tra noi e catene molto famose che hanno magari 70-80 negozi in affiliazione, ma solo 4-5 diretti. Per gestire i diretti ho bisogno di una struttura, di operations, come marketing, risorse umane, finanza, una struttura ha dei costi, ma chi non ha una struttura centralizzata rischia di trovarsi con un'azienda che vale poco".

Attenzione, però, il format 120z è sul piano dei costi molto conveniente, sottolinea Frombola: "12oz offre una flessibilità di format, coerenti con il brand, per rendere più facile l’adattabilità in qualsiasi contesto. La superficie degli store va da 35 mq a 120 mq. Il format può essere sviluppato anche in location uniche e non tradizionali come terminal, stadi, stazioni sciistiche e scuole. L’offerta copre colazione, pausa pranzo e merenda con prodotti dal carattere cosmopolita, come donuts e bagel, ideali per l'asporto. Flessibilità è la parola d’ordine di 12oz: tutto ruota attorno a Cafitesse, un sistema di preparazione ed erogazione delle bevande tecnologicamente avanzato, che permette di servire il cliente in meno di 30 secondi, così da garantire un servizio di alta qualità con alte rotazioni".

“Siamo una realtà già solida con i nostri 30 punti vendita attivi e gli spazi di sviluppo della rete sono ancora ampi in molte zone d’Italia. Affiliarsi a 12oz –continua Frombola- significa interagire con un partner affidabile e solido come Jde. Il nostro format è scalabile e adattabile, con operations veramente semplici, un training veloce, economics interessanti e rapido ritorno sull'investimento: formiamo il personale in 40 ore”.