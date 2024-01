Ciro Amodio: la bottega di quartiere si rinnova

Moderne boulangerie per valorizzare artigianalità, qualità e localismi. Ciro Amodio rinnova le sue botteghe di quartiere a Napoli e provincia

L'insegna campana Ciro Amodio, nata nel 1825, valorizza il concetto di prossimità e si radica nel territorio con 60 punti di vendita dislocati in maniera capillare tra Napoli centro e provincia, Caserta e Salerno e provincia. Si tratta di vere e proprie “botteghe di quartiere” pensate per un contatto diretto e costante con il consumatore, con banchi freschi serviti e un'offerta per la spesa quotidiana che valorizzi le realtà locali.

Negli ultimi anni, il gruppo ha attuato un restyling della rete che continua a tutt'oggi proponendo spazi pensati come moderne boulangerie arredate con ampi banconi e grandi vetrate che lasciano intravedere già dalla strada l'assortimento di prosciutti, grandi tome di formaggio, pani di ogni forma e sempre caldi di giornata, salumi pregiati, latticini freschi e carni dalle lunghe frollature, selezionati per garantire varietà e alta qualità.

Nove i punti di ve dita recentemente ristrutturati tra Napoli e Pomigliano d’Arco e nella zona vesuviana, nell'ottica della valorizzazione di asset come artigianalità, qualità e freschezza quotidiana.

L'offerta

L’assortimento è distintivo e comprende i prodotti con lievito madre e farine biologiche non raffinate e macinate a pietra, preparati nel Banco Pane, dotato di forno professionale, come pane cafone napoletano, dalla mollica alta e crosta croccante, a pani e panini a base di grano saraceno, multi cereali, di soia e alla curcuma o impasti resi ricchi dall’aggiunta di noci di Sorrento, provola di Agerola e pancetta o verdura di stagione. Completano l'offerta salumi e formaggi, provenienti da allevatori e produttori italiani certificati, i latticini con un forte focus sui prodotti del territorio, tra cui la mozzarella di bufala Dop. Inoltre, la

gastronomia con una selezione di piatti caldi, pizze rustiche e contorni e i prodotti a scaffale come legumi, pasta artigianale, vini, yogurt, burro, marmellate, biscotti, caffè, olio extravergine d’oliva.