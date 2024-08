Cisalfa Group lancia l’eCommerce Intersport

Lanciato il nuovo sito eCommerce Intersport con un'offerta di 12.000 referenze, rinnovato e ottimizzato il sito di Cisalfa

Dopo il lancio del nuovo format Intersport, raccontato in questo articolo, Cisalfa Group sbarca anche online con un sito eCommerce dedicato in linea con il format multibrand e un'offerta di abbigliamento e accessori per lo sport. Al tempo stesso, il gruppo ha rinnovato l'immagine del già esistente sito Cisalfasport.it per renderlo più intuitivo, con maggiore definizione delle immagini e tempi di caricamento più veloci, ma soprattutto in ottica inclusiva e accessibile alle persone diversamente abili.

“I due siti rappresentano un importante tassello nello sviluppo continuo, sempre più focalizzato sul cliente, della nostra offerta digitale, e una dimostrazione del continuo impegno di Cisalfa Group nel fornire un’esperienza d’acquisto di alto livello non solo nei punti fisici, ma anche online -dichiara Francesco Gasca, group digital director di Cisalfa Group-. Questo è solamente il primo passo di un'ambiziosa roadmap evolutiva che prevede costanti rilasci pianificati periodicamente e orientati sempre di più all'omnicanalità, alla personalizzazione dell'esperienza e al supporto in fase di navigazione ed acquisto per rendere l’esperienza degli utenti sempre più intuitiva, innovativa ed efficace".

L'eCommerce

L'offerta online del sito di Intersport comprende oltre 12.000 referenze che riflettono quanto è disponibile nei punti di vendita fisici dell'insegna, operativa con due negozi recentemente inaugurati a Reana Del Rojale (Ud) e Roma Tor Vergata.

Invece, il rinnovato sito Cisalfa è stato implementato con nuove progettazioni finalizzate a potenziare l’esperienza degli utenti partendo dall’accessibilità e dalle performance, oltre che dall'ottimizzazione dell’indicizzazione del sito. Inoltre, è stata semplificata e potenziata l’area riservata e la modalità di sottoscrizione al programma fedeltà, che permette all’utente di registrarsi già all’interno della pagina del carrello, potendo usufruire di sconti sin dal primo ordine online e senza passare dal punto di vendita. L’utente potrà anche effettuare il login e la registrazione senza perdere la navigazione sul sito e gestire il

processo di checkout su un’unica pagina, migliorando così il flusso legato alla finalizzazione

dell’ordine.