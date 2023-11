Cisalfa fa shopping in Germania: è sua Sport Voswinkel

La società è ceduta da Intersport Deutschland per un corrispettivo segreto: ottimizzazione delle sinergie e nuovi store per crescere più in fretta

Cisalfa Sport, azienda italiana nella vendita e distribuzione di abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero, fa sua Sport Voswinkel da Intersport Deutschland, società tedesca con oltre 420 negozi. Nessun dettaglio sul prezzo di vendita.

Cisalfa: dopo l’m&a, più sinergia e punti di vendita

Con l’operazione Cisalfa mette in atto una strategia di crescita per linee esterne. Obiettivo, massimizzare le sinergie, accrescendo il numero dei negozi, con focus sull’omnicanalità. Con l’m&a Stefano Pochetti, presidente di Cisalfa, spera di poter “far crescere rapidamente il fatturato e la redditività della nostra nuova società portando Sport Voswinkel ad essere uno tra i primi player del settore.”

L’identikit di Sport Voswinkel e Cisalfa

Fondata nel 1904 e basata a Dortmund, Sport Voswinkel vende e distribuisce abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport in 10 stati federali. L’azienda ha registrato quasi 100 milioni di euro di fatturato nell’ultimo esercizio.

Cisalfa Sport è un’azienda italiana nel business dell’abbigliamento sportivo, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero.