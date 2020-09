Cisalfa Sport: tre aperture tra Piemonte, Lazio ed Emilia Romagna

Prosegue l'espansione dell'insegna di abbigliamento sportivo Cisalfa Sport. La catena sta ampliando la propria rete sul territorio italiano puntando sia sulla nuova immagine dei punti di vendita, già sperimentata nei negozi di Roma, Grugliasco o Verona, sia sulla strategia omnichannel su cui si sta orientando per la crescita.

“Tutti e tre i nuovi negozi -spiega l'azienda- presentano metrature importanti e sono studiati secondo il format 3.0: un progetto di visual innovativo per una disposizione delle collezioni più accattivante e fruibile unito a materiali ecologici e illuminazione led a basso consumo”.

Le ultime aperture

Cisalfa Sport rafforza, quindi, ulteriormente il suo piano di sviluppo con tre strutture realizzate in diverse regioni: la prima in Piemonte, all'interno del centro commerciale Parco Dora di Torino, su un'area di 1.500 mq, con un team di lavoro formato da 12 addetti e tre casse. Il secondo è stato realizzato a Carpi (Mo), in Emilia Romagna, nel nuovo centro commerciale Retail Park, con una superficie di 1.400 mq, con 12 collaboratori e tre casse. Il terzo nasce a Fiumicino, all’interno del centro commerciale da Vinci, nel Lazio, e si sviluppa su un'area di 1.900 mq, conta 34 addetti e quattro casse.

Come da consuetudine dell'insegna l'assortimento si concentra su articoli di abbigliamento, calzature e accessori citywear e sportswear, ma anche active con focalizzazioni sui mondi running, training e football, con una selezione di brand come Nike, Adidas, The North Face, Ellesse, New Balance e Fila.