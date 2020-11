Clean Tenso di Leifheit: il piccolo elettrodomestico con funzione antibatterica

Il mercato dei lavapavimenti a vapore è in crescita in molti Paesi europei. L'Italia è il primo del Vecchio Continente per vendite a valore, con 31 milioni di euro al consumo (prima di Francia, Germania, Olanda, Belgio, Austria, Spagna e Portogallo), sia come totale mercato che come indice di penetrazione pro capite e con un tasso di crescita di oltre il 30% negli ultimi 3 anni (fonte: GFK).

Leifheit cavalca questo trend proponendo Clean Tenso, lavapavimenti a vapore pensato per pulire tutta la casa, tappeti inclusi grazie all'apposita piastra, senza l’utilizzo di prodotti chimici, pronto all'uso dopo pochi secondi dall'accensione.

Con un design all’avanguardia, una tecnologia a vapore dotata di 6 ugelli, manico pieghevole, filtro dell’acqua sostituibile, panno in microfibra, cavo da 6,5 mt e serbatoio extra large (550 ml) che permette un utilizzo sino a 40 minuti e un facile dosaggio nell’emissione del vapore attraverso l’apposita leva, Clean Tenso è subito diventato uno dei prodotti di punta del business Leifheit in Italia.

Clean Tenso di Leifheit è uno di quegli strumenti-simbolo del modo con cui l’azienda soddisfa un target trasversale ed eterogeno: infatti l'atteggiamento nei confronti dell'igiene è cambiato radicalmente negli ultimi mesi e sempre più italiani trasferiscono questa consapevolezza appena conquistata a casa propria, concentrandosi su standard di pulizia molto alti rispetto al passato.

Un'igiene rigorosa può ridurre significativamente la diffusione del virus: "meno particelle di corona virus entrano nel corpo, più è favorevole il decorso dell'infezione", ha scoperto Martin Exner, direttore dell'Istituto per l'igiene e la salute pubblica dell'Università di Bonn (Germania).

Il pulitore a vapore è un dispositivo che garantisce una pulizia accurata e igienica, senza l'utilizzo di prodotti chimici. Clean Tenso di Leifheit rimuove fino al 99,99% di virus e batteri utilizzando solo vapore: la distribuzione uniforme del vapore su sei ugelli garantisce elevate prestazioni di pulizia antibatterica e anti-virus; il panno in microfibra deve essere lavato e sostituito regolarmente.

