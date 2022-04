Too Good To Go: 6 milioni e mezzo di bag anti-spreco vendute

L'app contro gli sprechi alimentari, da 3 anni in Italia, ha raggiunto 5 milioni e mezzo di persone, e ha coinvolto 20.000 esercizi commerciali

Compie 3 anni di attività in Italia Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari. In questo triennio nel Paese, l'applicazione ha raggiunto cinque milioni e mezzo di persone, e ha venduto e sei milioni e mezzo di Magic Box. L'app ha raggiunto più di 20.000 esercizi commerciali coinvolgendo, tra gli altri, alcuni dei nomi più importanti della gdo, che hanno aderito al progetto per dare nuovo valore al proprio invenduto, concentrando con efficacia il proprio impegno a favore dell’ambiente.

Il modello Too Good To Go, fino ad oggi ha permesso ai suoi partner della grande distribuzione organizzata di evitare l’emissione nell’ambiente di oltre 3 milioni di kg di Co2, tramite la vendita di 1.215.000 Magic Box. Queste ultime sono le bag che consentono a ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online (a prezzi ribassati) il cibo invenduto. Le bag contengono con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo.

Questa soluzione consente ai consumatori di unire il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e il cambiamento climatico, e alle aziende di ottenere dei ricavi dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati. Da indagini Too Good To Go risulta inoltre che il 50% delle persone, dopo aver ritirato una box in un supermercato, si ferma nel punto di vendita per fare la spesa. Significativo è anche il grado di apprezzamento delle persone dell’app per le box anti-spreco messe a disposizione nei supermercati, che ha ottenuto una valutazione media complessiva di 4.1 su 5.

In questi tre anni di attività dell’app in Italia, sono molte le realtà del retail alimentare che hanno deciso di affiancarsi a Too Good To Go per contrastare gli sprechi alimentari: da Carrefour a Gruppo VéGé, da Coop Centro Italia e Coop Master di Sardegna del gruppo Coop sino a Crai Italia, dal gruppo Despar a Conad, tanto per citare alcuni nomi.

Il funzionamento dell'app Too Good To Go è piuttosto semplice. I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Mentre i consumatori, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, possono acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale, pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta. Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata (generalmente poco prima della chiusura) evitando così i momenti di massima affluenza.