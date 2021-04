Coin duplica la presenza a Torino

Lo scorso autunno nel capoluogo piemontese l'insegna aveva realizzato un punto di vendita Coincasa. A qualche mese di distanza la catena torna in città potenziando la propria presenza con l'apertura di uno store all'interno del centro commerciale Lingotto, situato nel quinto padiglione della struttura.

Le caratteristiche dello store

Il locale si sviluppa su due piani collegati da un sistema di doppie scale mobili con un design che si ispira all'originario impianto strutturale dell’edificio storico.

L'ingresso propone il mondo del beauty, seguono le aree dedicate all’abbigliamento e agli accessori donna e uomo che propongono due nuovi concept per la prima volta nei department store Coin: Denim Life una selezione di brand più trendy nel denim, tra cui Pepe Jeans, Concept, Luxury Vintage, Levis e Carrera, e T-Shirt Lab con una scelta di t-shirt per l’estate.

Nell'area dedicata alla proposta femminile è presente il corner New Generation Brand, uno spazio dedicato al fast fashion accessibile, pensato per un target attento alle ultime tendenze.

Lo spazio espositivo si caratterizza per i pilastri che esaltano l’area centrale a doppia altezza. In ottica di sostenibilità il department store propone un impianto luci a basso impatto energetico ma anche materiali riciclabili o di recupero utilizzati per le strutture espositive e d’arredo.

“Coin, oltre ad essere il negozio di fiducia che risponde alla ricerca di qualità e di un’esperienza di shopping appagante, è un punto di riferimento nelle città in cui è presente -afferma l’amministratore delegato di Coin spa, Roland Armbruster-. Per questa ragione abbiamo scelto di continuare a investire e a crescere nelle più belle città d’Italia per essere sempre più veri e propri luoghi di ritrovo e di scoperta, dove sentirsi liberi di esprimersi e provare nuove emozioni, grazie all’ampia offerta di beauty, abbigliamento e home decoration”.