Coin: il nuovo look del department store di Genova

Riapre completamente rinnovato il punto di vendita genovese di Coin, situato in via XX Settembre 16, i cui spazi sono stati rivisitati in funzione di una shopping experience più coinvolgente. La struttura è estesa su più piani per un totale di 4.000 mq.

Sono state rinnovate le aree dedicate all’uomo e alla donna, la profumeria al piano terra e ampliata la zona dedicata alla casa che comprende oggi anche proposte di Hand Shop. È stata, inoltre, inserita la proposta streetwear Urban Unlimited, dedicata a Millennials e Z Generation. Si tratta di uno spazio pensato anche come punto di aggregazione dove ritrovarsi, riconoscersi, scambiare idee, dando vita a vere e proprie community. L'area è stata concepita come luogo di contaminazioni, dove arte e lifestyle convivono, lasciando spazio ad eventi, talk, collaborazioni temporanee. Sono presenti anche i reparti dedicati al bambino, all'intimo, agli accessori.

In assortimento sono inoltre stati inseriti nuovi brand: in profumeria, tra gli altri, Dermalogica, Wake Up Cosmetics, Bottega Veneta Parfum, per l'abbigliamento Under Armour, Maison Scotch, Guess, Armani Lauren by Ralph Lauren.

“Coin, oltre ad essere il negozio di fiducia che risponde alla ricerca di qualità e di un’esperienza di shopping appagante, è un punto di riferimento in centro città -afferma l’Ad di Coin, Roland Armbruster-. Per questa ragione abbiamo scelto di continuare nel percorso di valorizzazione del department store genovese per renderlo sempre più un vero e proprio luogo di ritrovo e di scoperta, dove sentirsi liberi di esprimersi e provare nuove emozioni, grazie all’ampia offerta di beauty, abbigliamento e home decoration”.

Coin aprirà nella primavera 2021 il department store full format all’interno del centro commerciale Lingotto di Torino.

Apertura Coincasa a Torino

L'insegna sta ampliando anche la rete Coincasa. Dopo l'apertura a luglio a Ferrara, ha aperto un negozio all'interno del centro commerciale Lingotto di Torino e ne aprirà altri cinque nei prossimi mesi sia in Italia che all’estero. Il punto di vendita torinese occupa un'are di 280 mq e impiega cinque persone. L'assortimento spazia dalla tavola alla biancheria e tessuti d'arredo, dalla decorazione ai complementi.

“Raddoppiare la nostra presenza a Torino con le nostre collezioni dedicate all’home decoration rappresenta per noi, in questa fase complessa, un segnale di attenzione e di desiderio di vicinanza ai nostri clienti, con l’obiettivo di essere sempre più un punto di riferimento nelle città italiane" afferma Roland Armbruster, Ad di Coin.