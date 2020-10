Coin propone Urban chalet, lo spazio creativo multibrand

All'interno dello spazio Urban chalet, allestito nei punti di vendita Coin Excelsior di Milano, in Corso Vercelli, di Roma, in via Cola di Rienzo e nel department store Coin di Treviso, sarà disponibile, fino a Natale, una selezione di brand che si distinguono per l’originalità delle creazioni e l’artigianalità della manifattura.

Si tratta di un nuovo concept innovativo che trae ispirazione dall’atmosfera dei mercatini delle città del nord e si sviluppa in aree di circa 25 mq con una proposta che comprende accessori, abbigliamento e lifestyle di marchi di nicchia o emergenti, spesso in edizioni esclusive e limitate realizzate appositamente per Coin. L'assortimento tenderà a cambiare nel corso delle settimane con proposte che si rinnovano e spaziano dal bijoux agli accessori, dalla maglieria ai capispalla, dalle tshirt sportswear ai gifting. Ma ci saranno anche giochi da tavolo come Printworks, contaminazioni natalizie con gadget per i più piccoli e per la tavola di Meri Meri, idee per l’outdoor con 24 Bottles e i survival kit di Men’s Society, oltre ad un tocco di green grazie ai kokedama realizzati da I fiori nella rete.

Le attività collaterali

Questo spazio vede anche attività in sinergia come nel caso della collaborazione con Messner Mountain Museum, un complesso di sei musei, mostre ed esperienze del sud tirolo e del bellunese dedicati alla montagna ospitate instore. Per promuovere Urban chalet saranno utilizzati anche i canali social come Instagram con un filtro dedicato all’iniziativa che farà da fil rouge agli appuntamenti in programma con i designer che si racconteranno sia sul web sia nei negozi.