Wakeup Cosmetics Milano entra da Coin

Wakeup Cosmetics Milano ha stretto una nuova partnership con Coin che segna il suo ingresso in 6 punti di vendita dell'insegna di department store. Parliamo dei negozi di Mestre, Milano Cantore, Bari, Bologna, Firenze via Calzaiuoli e Roma Cinecittà.

Il format è quello dei corner personalizzati, dove il brand del beauty creerà anche momenti di coinvolgimento della clientela, a partire dal servizio make-up artist a disposizione due giorni alla settimana, ma non solo. Nello spazio romano, inaugurato martedì 17 dicembre, il 19 dicembre sarà ad esempio presente l'influencer Martina Luchena, che incontrerà i fan nel pomeriggio.

L'accordo segue l'apertura del flagship store milanese in Via Torino, del temporary shop di Napoli in partnership con l’insegna Idea Bellezza e l'alleanza con le insegne spagnole Primor e Arenal per il posizionamento del brand in 50 profumerie in Spagna.