Collaborazione triennale tra BolognaFiere e UnionAlimentari-Confapi

Siglato un accordo, della durata di tre anni, tra BolognaFiere e UnionAlimentari-Confapi per la promozione di Marca, l'evento della mdd

La promozione di Marca by BolognaFiere, il Salone internazionale della marca del distributore, in programma dal 15 al 16 gennaio 2025, sarà gestita in collaborazione tra BolognaFiere spa e UnionAlimentari-Confapi che hanno sottoscritto un accordo triennale.

Le dichiarazioni

"Questa sinergia non solo rafforza la posizione di UnionAlimentari come leader nel supporto e nella promozione delle imprese alimentari italiane, ma crea anche un ambiente favorevole per lo sviluppo di nuove relazioni commerciali e per l’espansione dei mercati di

riferimento" asserisce Paolo Uberti, presidente di UnionAlimentari-Confapi. Esprimono soddisfazione anche Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere spa, che sottolinea lo "straordinario successo di Marca 2024" a testimonianza del "ruolo che il mercato ha già assegnato al settore della marca del distributore". Interviene anche Mauro Lusetti, presidente di ADM, tra gli organizzatori dell'evento, che definisce l'accordo strategico per "promuovere un ulteriore sviluppo della manifestazione fieristica, ampliandone la propria capacità attrattiva e rafforzando, nel contempo, quella ormai consolidata collaborazione con la filiera produttiva di piccole e medie imprese".

Marca by BolognaFiere e i numeri

Nel 2024 Marca ha visto la presenza di 1.100 aziende espositrici (oltre la metà di queste specializzate nel settore food & wine) ed è stata visitata da oltre 20mila buyer della distribuzione moderna. UnionAlimentari-Confapi, l’associazione di imprenditori che tutela e promuove gli interessi economici e sociali delle piccole e medie industrie del settore agroalimentare italiano, rappresenta circa 2.800 piccole e medie imprese.