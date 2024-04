Marca by BolognaFiere programma la nuova edizione

Novità per l'edizione 2025 di Marca by BolognaFiere che prepara il prossimo appuntamento, forte dei risultati positivi ottenuti a inizio del 2024

Archiviata la scorsa edizione, conclusa con numeri da record, Marca by BolognaFiere si proietta già verso l'appuntamento 2025, ancora una volta organizzato in collaborazione con ADM - Associazione Distribuzione Moderna. Tra le novità già definite, l’introduzione di una giornata in più, martedì 14 gennaio, che si aggiunge alle due già calendarizzate per mercoledì 15 e giovedì 16: si tratterà di una giornata destinata esclusivamente agli incontri B2B tra aziende espositrici e buyer internazionali.

Confermato l’impianto generale: due le macro-aree espositive, Food e Non Food, in entrambi i casi con particolare attenzione ai temi dell’efficienza e della sostenibilità. Ci saranno anche i saloni tematici, Marca Fresh, organizzata in collaborazione con SGMarketing che renderà nuovamente protagonista il settore del fresco, frutta e ortofrutta in primis, e Marca Tech. Focus, inoltre, su packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi.

Internazionalizzazione

Sono stati 250 gli hosted buyer in arrivo da 30 Paesi nel 2024. Numeri importanti che agevolano l’ingresso delle aziende italiane sui mercati esteri, ma anche l’avvio di collaborazioni tra produttori, proprietari di marchi e rivenditori e lo sviluppo in senso lato dell’industria a del marchio del distributore.

In quest'ottica rientra la 3a edizione di Marca China in programma allo Shenzhen Convention & Exhibition Center (Futian) dal 26 al 28 giugno 2024, con un'area espositiva di 20.000 metri quadrati e la presenza di 400 aziende espositrici. Per l'occasione ci saranno circa 20 tra forum ed eventi e più di 10.000 buyer e visitatori professionali. Al centro dell'attenzione la mdd. Mentre, tra le novità un'area dedicata al settore pet, pensata per dare nuovi stimoli al mercato.

I risultati della scorsa edizione

I numeri del 2024 dimostrano il successo della manifestazione: 7 padiglioni per oltre 26.000 metri quadrati di superficie netta (+26% rispetto al 2023); oltre 1.100 aziende espositrici e più di 20.000 visitatori (+18% rispetto al 2023). Agli incontri dedicati rispettivamente alla presentazione del Position Paper di The European House-Ambrosetti, promosso da ADM e Marca, e del XXI Rapporto Marca by BolognaFiere, l’annuale fotografia sul ruolo della MDD scattata da Circana, si è aggiunto nel 2024 la prima edizione del convegno tenuto da GS1 Italy per un’esplorazione a tutto campo sull’andamento del comparto Non Food.

La crescita della mdd

Nel 2023 la private label ha ottenuto un fatturato record di 25,8 miliardi di euro (superando il 30% del giro d’affari del largo consumo confezionato nella distribuzione moderna), con un incremento significativo a valore (+15,4%) e a volume (+4,7%).