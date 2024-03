Come evolve la cura degli animali tra le mura di casa

Panasonic Pet Care: il futuro del benessere degli animali tra le mura domestiche con una serie di nuovi prodotti

Sempre più persone decidono di accogliere in famiglia un animale, complici i benefici che dona la sua presenza anche sul piano emotivo, con l’affetto incondizionato che lo contraddistingue, che viene ricambiato dal pet parent con la sua cura. Utili a tale scopo sono i prodotti della linea Panasonic Pet Care, in grado di portare benessere e semplicità nella vita degli animali domestici.

La fontanella CP Panasonic

Tra le ultime innovazioni lanciate sul mercato europeo, la fontanella CP-JNW01CW assicura agli animali acqua fresca e pulita anche in assenza del pet parent, mentre il distributore automatico CP-JNF01CW garantisce pasti serviti con puntualità, controllabile anche attraverso lo smartphone grazie all’applicazione dedicata.

La Fontanella Panasonic

La Fontanella Panasonic, realizzata con un design elegante, si presenta come una novità nel mondo del pet care. Infatti, mantiene costantemente l’acqua pulita mediante un sistema di ricircolo delicato, al fine di renderla fresca e invitante nel tempo. Inoltre, il flusso continuo di acqua può stimolare l’animale a bere di più, il che ha indubbi effetti positivi sulla sua salute. L’acqua è mantenuta pulita grazie a un filtro a quattro strati, che cattura peli, detriti e altre particelle di grandi dimensioni che potrebbero essere disperse in giro per la casa. Un secondo strato filtra le particelle fini e lo sporco, spesso invisibili a occhio nudo; un terzo è costituito da carbone attivo per un’azione deodorante; infine, la copertura in cotone Pet e Abe trattiene sedimenti e particelle fini di impurità. I filtri hanno la durata di un mese e i ricambi sono venduti in confezioni da tre. La fontanella ha una capacità di 1,9 litri e offre quindi una discreta autonomia, permettendo al pet parent di allontanarsi da casa con serenità.

Il distributore automatico Panasonic

Il distributore automatico Panasonic è volto a garantire all’animale un pasto puntuale, sia con la presenza del pet parent in casa, sia in sua assenza. Il distributore è versatile e funziona con cibo secco o cereali soffiati. Il serbatoio superiore ha una capacità di 2,8 litri ed è dotato di un coperchio sigillante che impedisce all’animale di accedere al contenuto, mantenendo il cibo al sicuro e all’asciutto. Inoltre, il sistema anti-grumisepara il cibo con diametro fino a 12 mm, in modo da non lasciare nulla nel serbatoio. Anche nel caso del distributore, il funzionamento può essere regolato dall’app, disponibile per iOS e Android, che monitora la quantità di cibo rimasto nel serbatoio. La ciotola è lavabile in lavastoviglie e le ventose sul fondo mantengono l’alimentatore in posizione salda sul pavimento.