Prodotti ricondizionati, alternativa sostenibile

Qvc offre prodotti ricondizionati di varie categorie. Tra i vantaggi, risparmio economico per i consumatori e maggiore tutela dell’ambiente

Qvc Italia, azienda attiva nel settore del video commerce (vCommerce), propone sul suo sito una nuova sezione dedicata a prodotti ricondizionati di importanti brand. Prodotti che hanno già avuto una prima vita, come cellulari, televisori, elettrodomestici e beauty tools che prima di essere rimessi in vendita sono sottoposti a test, ispezioni e pulizia. Acquistare un prodotto ricondizionato è una scelta sostenibile, si legge in una nota dell’azienda, perché permette di prolungare il ciclo di vita di un articolo in ottime condizioni e perfettamente funzionante; in questo modo si evita che il prodotto diventi troppo presto un rifiuto elettronico. È una scelta sostenibile anche in riferimento al risparmio di emissioni di CO2 e di energia necessarie per produrre lo stesso articolo da zero. L’azione di Qvc Italia è basata sulla strategia globale di responsabilità sociale d’impresa di Qurate Retail Group al quale Qvc Italia appartiene, che mira ad ispirare ad un modo più sostenibile di fare retail.

Prodotti ricondizionati, una panoramica per categoria

“La vendita di prodotti ricondizionati -spiegano Antonella Trinca Garotin, sr manager, merchandising and planning e Silvia Gatti, vendor relations manager di Qvc Italia- è iniziata ad aprile dell’anno scorso con prodotti elettronici ed elettrici e delle categorie cucina e beauty, come i beauty tools, per poi estendere il progetto ai prodotti ‘second life’ che comprendono abbigliamento, accessori, utensili da cucina e tessili per la casa. I prodotti ricondizionati sono in linea con un trend in forte crescita supportato da una domanda delle consumatrici che sono alla ricerca di articoli capaci di supportare l’economia circolare, di consentire un minor sfruttamento delle materie prime, di allungare la vita di articoli già esistenti e di garantire un notevole risparmio”. Il

ricondizionamento riguarda prodotti utilizzati durante gli show di Qvc oppure restituiti entro i 30 giorni di prova dopo l’acquisto. “I prodotti ricondizionati -sottolineano le due manager- piacciono per la loro convenienza, per l’attenzione all’ambiente e per la possibilità di risparmiare senza rinunciare all’acquisto di articoli di qualità e garantiti da un servizio clienti affidabile. In base alla categoria merceologica, lo sconto può arrivare fino al 70%”. Le famiglie merceologiche più rappresentate sono elettronica, computer, tv, elettrodomestici per la casa, beauty e l’abbigliamento.