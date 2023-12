Compac: sicurezza e sostenibilità per il confezionamento alimentare in GDO

Dal prodotto alla Soluzione di Confezionamento pensata per l’alimento, per chi lo produce, per chi lo vende e per chi lo consuma

Compac è una società che da oltre 25 anni offre al mercato macchine termosaldatrici, contenitori e bobine film per il confezionamento di tutti gli alimenti. Inizialmente rivolta ai supermercati della GDO, ha poi esteso la propria proposta ai settori del catering, dei laboratori alimentari, della ristorazione e del commercio alimentare tradizionale.

“Siamo una mosca bianca nel settore del packaging, perché produciamo ed offriamo sia i macchinari che i materiali di confezionamento” ci dice Fabrizio Ragusa, responsabile vendite di Compac.

“Siamo stati i primi a realizzare contenitori in Cartoncino e su questo siamo leader in Italia -afferma Ragusa-. Specie per quelli Certificati Riciclabili e Compostabili, siamo stati precursori introducendo materiali innovativi. La nostra grande forza è offrire soluzioni integrate. Le nostre macchine, multiformato, permettono la chiusura di contenitori e vassoi di varie dimensioni (mono /due / tre / quattro / sei porzioni)”.

Il business della società si orienta sia verso la GDO che verso l’Ho.Re.Ca. “Le nostre soluzioni in Cartoncino sono funzionali sia per la vendita assistita ai banchi che per il take away. Le nostre vaschette PET trasparenti sono adatte per i reparti salumeria dei supermercati. I nostri contenitori offrono le più ampie caratteristiche d’uso (utilizzo secondo): riscaldamento, cottura, refrigerazione e congelamento”.

Ad aiutare una corretta comunicazione per il consumatore, le informazioni sulle confezioni, veicolate anche tramite QR CODE, forniscono indicazioni sulla loro composizione, lo smaltimento corretto e l'utilizzo ottimale.

Sulle prospettive per il 2024, meglio non sbilanciarsi, viste le nuove normative in divenire in sede europea. “Avremo concretezza delle sfide dell’anno prossimo una volta che sarà chiaro il Regolamento Ue sul packaging ed il suo recepimento da parte italiana. Noi siamo già pronti ad affrontare le esigenze del mercato come abbiamo sempre fatto. Non vogliamo farci travolgere dal cambiamento ma governarlo”, dice il responsabile.

www.compac.it

www.eco-compac.it

Vi attendiamo alla fiera Marca 2024 al padiglione 25 stand B113 C112.