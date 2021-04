Con il progetto “La Saporeria”, VIP rivoluziona la vendita online delle mele

L’Italia è diventata uno dei grandi incubatoi mondiali delle nuove varietà di mele, il meglio di quanto selezionato a livello globale. E sui banconi della distribuzione i consumatori se ne stanno accorgendo: c’è tutto un mondo da scoprire, di colori, di gusti, di aromi, dietro al quale c’è un grande sforzo da parte dei produttori e delle loro organizzazioni. A questo punto, il consumatore va guidato verso nuove percezioni che sottintendono, dal punto di vista commerciale, un nuovo posizionamento della mela.

A porsi il problema e ad affrontarlo in modo innovativo è VIP, l'Associazione delle cooperative ortofrutticole della Val Venosta, per un totale di 1.700 produttori, che il 23 febbraio ha presentato online il progetto “La Saporeria”, una svolta nell’offerta delle mele che ha già sollevato l’interesse di consumatori e distributori.

Di che cosa si tratta? Di una piattaforma che va oltre il concetto di web-shop. Afferma Benjamin Laimer, responsabile marketing di VIP: "Abbiamo ritenuto fosse giunto il momento di presentare la mela al consumatore finale in maniera innovativa rivoluzionando il modo di vendere le mele online. Abbiamo anche voluto dare un’indicazione ai nostri partner della distribuzione e al settore in generale perché è il momento di una evoluzione che spinga verso un inevitabile nuovo posizionamento che valorizzi l’alta qualità raggiunta e la grande varietà di mele in offerta".

Il nome "La Saporeria" indica esattamente lo scopo del progetto: far conoscere e apprezzare i diversi sapori delle mele che, assicurano gli esperti, sono fino a 300. La piattaforma permette un vero e proprio viaggio sensoriale nel mondo della mela utilizzando le più avanzate tecnologie visive e porta a scoprire e a distinguere le diverse varietà per una scelta d’acquisto che risponda ai propri gusti.

Il sito è diviso in tre grandi sezioni, molto bene indicate: i sapori delle mele, il negozio delle mele e il "Paradiso delle Mele” (che per chi non lo sapesse ancora è il territorio, è la Val Venosta, angolo d’Europa assolutamente vocato alla produzione di mele di alta qualità). Facile da trovare (www.lasaporeria.it), facile da consultare e utilizzare per ricevere comodamente a casa la mela che piace di più: provare per credere.