Con la nuova campagna “consumi o scegli” nasce il primo caffè manifesto di altromercato: per far riflettere i consumatori sul valore delle proprie scelte

Durerà sino alla fine del mese di ottobre la nuova campagna integrata di Altromercato, la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia e la seconda al mondo, che ha l’obiettivo di far riflettere le persone sul valore e sul potere dei propri acquisti per costruire assieme, consumatori e aziende, un mondo migliore per tutti.

All’interno della campagna s’inserisce anche il lancio del primo “Caffè Manifesto”, un nuovo prodotto dal valore fortemente simbolico.

“Consumi o scegli?” è il claim principale della campagna e la domanda che porrà Altromercato ai consumatori, per tutto il mese di ottobre.

Da recenti ricerche è emerso infatti come i consumatori di oggi abbiano molta più consapevolezza della loro capacità di poter orientare il mercato e si aspettino sempre più che le aziende si comportino in modo responsabile e sostenibile, diventando portatrici di un valore che vada al di là del semplice profitto, agendo per il bene di tutti. Proprio per questo Altromercato ha deciso di “parlare” al cuore delle persone utilizzando un linguaggio nuovo, che porti a riconsiderare il valore delle scelte quotidiane.

“Abbiamo lavorato ad un nuovo linguaggio di comunicazione proprio perché avvertiamo più che mai l’urgenza di chiedere a tutti di prendere una posizione sui temi su cui lavoriamo concretamente da sempre, come lo sfruttamento dei lavoratori, la tutela dell’ambiente, la lotta al caporalato. Vogliamo che le persone si rendano conto della grossa differenza che c’è tra “consumare” e “scegliere” e che Altromercato può veramente dare l’opportunità - tutti i giorni- di fare scelte concrete per creare un futuro più giusto, che porti benefici a tutti gli attori della filiera, dall’origine della produzione fino al momento in cui il consumatore sceglie cosa acquistare.” spiega il Presidente di Altromercato Alessandro Franceschini.

Con la campagna “Consumi o scegli” Altromercato presenta anche il primo “prodotto manifesto”, con una confezione sostenibile perché priva di alluminio che riporta stampata una domanda diretta al consumatore e a chiunque si trovi davanti allo scaffale in quel momento: “Esiste un caffè che non è amaro per chi lavora?”

Un caffè unico per qualità, buono per chi coltiva e per il pianeta, che porta con sé sia la domanda che l’implicita risposta. È un caffè che spinge a scegliere da che parte stare.