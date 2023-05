Con la nuova gamma di arredi refrigerati, Epta è efficienza allo stato puro

Nell’agenda di ogni Retailer, efficienza, riduzione dei consumi e sostenibilità sono tematiche all’ordine del giorno, al fine di assolvere alle sfide economico-ambientali ed essere conformi ai requisiti stabiliti da direttive internazionali

In un percorso di continua crescita e innovazione, Epta – Global player indipendente e leader specializzato nella refrigerazione commerciale – potenzia ulteriormente la sua gamma di arredi refrigerati, posizionandosi sul mercato con soluzioni in classe A, B e C, ovvero tra le migliori in termini di Etichettatura Energetica.

Epta, grazie al suo know-how e a oltre 10 centri di Ricerca & Sviluppo, arreda i punti vendita con Tango Ultra, il banco verticale a gruppo incorporato del marchio Costan in grado di assicurare, in determinate configurazioni, un risparmio energetico superiore del 40% rispetto al modello precedente. Studiato ad hoc per il reparto freschi di proximity e convenience store, il mobile è connotato da una capacità di carico potenziata e un minimo ingombro al suolo, con un +10% di volume interno e un +50 mm di profondità dei ripiani. Grazie alla sua modularità, Tango Ultra risulta ideale anche per le superfici di grandi dimensioni. Un concentrato di tecnica che si trasforma in un vero e proprio elemento d’arredo: porte a tutto vetro, spalle panoramiche e illuminazione a LED donano un’allure metropolitana agli spazi, esaltando la selezione di bevande, latticini e salumi preconfezionati. Come l’intera gamma di Epta, anche Tango Ultra riflette le esigenze dei Retailer dal punto di vista ambientale, grazie all’uso del refrigerante naturale propano R290, per una minore carbon footprint.

Un traguardo frutto di una comprovata expertise che ha permesso al Gruppo di identificare gli elementi chiave per conseguire prestazioni sempre più elevate: un’accurata analisi della termodinamica, per una migliore circolazione dell’aria all’interno dell’arredo, l’impiego di materiali e tecnologie inedite, l’implementazione di strumenti digitali, per un controllo puntuale e preciso dello store, anche da remoto ed infine, l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

“Tango Ultra è perfetta espressione di come Epta prende attivamente parte alla sfida dell’efficienza energetica, offrendo soluzioni avanzate, sinonimo di sostenibilità, performance e qualità dell’assortimento. Una nuova generazione di banchi refrigerati con cui accompagniamo i Retailer in una transizione energetica ed ecologica.” commenta William Pagani di Epta. “I risultati raggiunti finora testimoniano come il Gruppo stia proseguendo nella giusta direzione, promuovendo un cambio di rotta per una refrigerazione sempre più consapevole.”

Per maggiori informazioni visita il sito