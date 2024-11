Con TheFork nel 2025 arrivano vantaggi per i clienti Mastercard

Per i titolari di carta Mastercard nel 2025 arrivano vantaggi per migliorare le esperienze nei ristoranti in partnership con TheFork

TheFork e Mastercard hanno stretto una partnership pluriennale per migliorare le esperienze culinarie dei titolari della carta. Per loro in Europa (e per quelli che viaggiano in quest’area) accesso esclusivo a prenotazioni e a una selezione di esperienze culinarie con chef rinomati attraverso priceless.com e TheFork, piattaforma di Tripadvisor di prenotazione online con una rete di oltre 55.000 ristoranti in 11 Paesi e quasi 40 milioni di download dell’app. Inoltre i clienti Mastercard potranno accedere a pagamenti semplificati grazie all’uso di TheFork Pay. “Dalla prenotazione di un tavolo nei ristoranti più ambiti -sottolinea Jorn Lambert, chief product officer di Mastercard- alla degustazione di un menu speciale firmato da uno chef di fama, i titolari di carta possono accedere a esperienze culinarie uniche. Questa partnership sottolinea il nostro impegno a fornire vantaggi esclusivi ai nostri clienti”. Il partenariato prenderà il via nel 2025.

Esperienza à la carte

Le due aziende cercano di sfruttare il trend verso una maggiore personalizzazione del servizio, “in un momento in cui l’economia delle esperienze è in forte espansione -dice Raja Rajamannar, chief marketing and communications officer di Mastercard-, siamo entusiasti di poter arricchire […] le esperienze gastronomiche dei nostri clienti in Europa […], da sempre una delle destinazioni culinarie più ambite, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo grazie alla sua straordinaria varietà gastronomica”.

Più proposte di ristorazione per i clienti Mastercard

Iniziative simili non sono una novità per Mastercard, attore dei pagamenti attivo in oltre 200 Paesi, che ha nel suo portafoglio proposte culinarie tra cui Priceless Experiences, Priceless Tables e chef, ambasciatori e ristoranti in tutto il mondo. Dal canto suo anche TheFork vuole ampliare la capacità di “offrire esperienze culinarie uniche e memorabili in tutti i nostri mercati -dichiara Jose Noguer, chief marketing officer di TheFork- e non vediamo l’ora di renderle accessibili ai titolari di carta Mastercard”.