Con tray-to-tray Tesco ricicla i vassoi dei ready to eat

Il retailer Tesco lancia l’iniziativa d’esempio per l’intero settore in collaborazione con Faerch per ridare continuamente vita al Pet dei packaging

Tesco pensa all’ambiente con una nuova iniziativa che sembra essere un punto di partenza per molte altre soluzioni. Il retailer britannico, infatti, ha annunciato che i vassoi dei piatti pronti refrigerati verranno riutilizzati creando un ricircolo dei packaging, con l’iniziativa tray-to-tray. Si tratta di un’innovazione nel suo settore, attuata grazie alla partnership con Faerch, il principale produttore di imballaggi alimentari termoformati.

Il processo (potenzialmente) infinito di Tesco

Nel concreto, i vassoi verranno recuperati dai clienti, attraverso una raccolta rifiuti specifica, riciclati e riconvertiti in nuovi vassoi di plastica. Una procedura potenzialmente ripetibile all’infinito per un pack che è già di per sé attento all’ambiente: i vassoi contengono, infatti il 75% di plastica riciclata.

La collaborazione garantisce che il Pet alimentare venga mantenuto all'interno della catena di approvvigionamento, anziché essere riciclato, dimostrando che gli imballaggi in questo tipo di plastica possono essere completamente recuperati e riciclati su scala industriale. Tesco diventa un esempio virtuoso per l’intero settore.

A commentare la scelta la packaging development manager di Tesco, Adele Kearns: “Siamo determinati a chiudere il cerchio dei nostri confezionamenti, affinché siano ​​completamente riciclabili e contengano contenuto riciclato dove possibile. Resta il nostro impegno nella riduzione del nostro impatto ambientale invogliando i nostri consumatori a fare lo stesso, mentre lavoriamo insieme per proteggere il nostro Pianeta”.