Con Veesion l’intelligenza artificiale controlla i video per prevenire i furti

Il sistema è in grado di interagire con le telecamere istallate e avvisare in tempo reale gli addetti del punto di vendita

Si installa all’interno di un apparato di videosorveglianza già presente nello store, a patto che le videocamere possano supportare una risoluzione adeguata e, attraverso algoritmi e intelligenza artificiale permette di rilevare comportamenti sospetti in tempo reale, avvisando i responsabili della sicurezza o i dipendenti del punto di vendita, per prevenire i furti e tenere sotto controllo le differenze inventariali.

Stiamo parlando di Veesion, una start up francese che ha sviluppato una tecnologia di riconoscimento dei gesti su contenuti video e l’ha resa disponibile in un sistema che si può installare all'interno del sistema di videosorveglianza nei negozi. Quando il software rileva un movimento riconducibile a un tentativo di furto, invia una notifica ai dispositivi collegati, per esempio a un gruppo Telegram. La tecnologia di Veesion incorpora “l’apprendimento attivo”, il che significa che le prestazioni vengono costantemente migliorate sulla base dei dati memorizzati.

Il sistema Veesion installato in uno store Carrefour a Milano

L’abbiamo vista in azione nel punto di vendita di Milano, un Carrefour Express, in via Coni Zugna, “Il sistema -dice Giancarlo Ceriani, amministratore di Promocredit, che gestisce in franchising 5 store- sa distinguere fra l’operatore che agisce sul punto di vendita rispetto al frequentatore, che compie magari le stesse azioni, ma con scopi diversi. Trattandosi di un software di Ai, impara nel tempo che chiunque indossi la divisa del negozio non sta compiendo dei gesti sospetti mentre sposta la merce sullo scaffale e quindi non fa partire la segnalazione.

Consente inoltre di visionare contemporaneamente il numero di telecamere installate, un vantaggio rispetto a quello che può fare un essere umano, che controlla le immagini che arrivano da una telecamera per volta. Con l’installazione del sistema Veesion le differenze inventariali, che pesavano circa il 3% a costo sul fatturato netto dell’anno precedente, sono scese intorno al 2%”. Il sistema prevede, oltre al costo del dispositivo fisico che si interfaccia con le telecamere da installare nel negozio, il pagamento di un canone mensile che dipende dal numero delle telecamere attivate, con una scontistica legata al crescere del numero delle telecamere collegate.