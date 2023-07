Conad Adriatico: accordo con Engie per il fotovoltaico

Conad Adriatico coinvolgerà 21 supermercati a marchio Conad situati in Puglia (9), Abruzzo (8) e Marche (4)

Definito l'accordo tra Conad Adriatico ed Engie per l'installazione di impianti fotovoltaici nei punti di vendita della cooperativa che produrranno il 50 per cento di energia utile al proprio fabbisogno. In questa operazione saranno coinvolti 21 supermercati a marchio Conad situati in Puglia (9), Abruzzo (8) e Marche (4) e nello specifico in dieci store Conad, 1 Conad Superstore, 4 Spazio Conad, 4 Todis, 1 centro commerciale e 1 magazzino

“Conad Adriatico si è data due obiettivi: economico, perché l’approvvigionamento energetico da un impianto fotovoltaico, anche se parziale, rende sostenibili nel medio termine i costi di struttura; ambientale, perché contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 dovute a una fornitura elettrica basata su fonti non rinnovabili” spiega Lucia Grandoni, direttore sviluppo di Conad Adriatico.

I dettagli

Gli impianti fotovoltaici, con una potenza complessiva pari a 4,3 MW e taglie dai 100 kWp a 1 MWp, saranno tutti destinati all’autoconsumo e andranno a coprire in media la metà del fabbisogno energetico dei supermercati. Saranno installati, in totale, oltre 10.000 pannelli, che entreranno progressivamente in funzione entro il 2024.

“L’obiettivo di Engie è accompagnare i partner nel percorso di decarbonizzazione offrendo soluzioni innovative e a basso impatto ambientale. L’accordo con Conad rientra in questa strategia e ci consente, inoltre, di consolidare il supporto a un settore strategico come quello della grande distribuzione - afferma Carlo Perrone, direttore BtB di Engie Italia-. Le innovazioni tecnologiche nel campo del fotovoltaico rappresentano un trend del futuro e molte imprese di diversi settori stanno investendo su queste soluzioni per ridurre i costi di energia e contribuire al percorso di transizione energetica”.