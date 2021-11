Una presenza sempre più capillare sul territorio, per rafforzare la quota di mercato (18,3% nel 2020) soprattutto nella zona nord delle Marche e nella provincia di Bari, ma anche per assecondare la domanda di prossimità che arriva dai clienti, insieme alla sfida di sviluppare e rendere profittevole l’online.

Tutto senza dimenticare i temi strategici per un retailer moderno come qualità, italianità, sostenibilità ambientale e sociale: questi i numerosi obiettivi a cui punta Conad Adriatico attraverso un piano quadriennale di investimenti (2020-2023) pari a 170,5 milioni di euro, come spiega l’Ad Antonio Di Ferdinando.

“La diffusione del Covid-19 non ha frenato la crescita di Conad Adriatico -dichiara Di Ferdinando-. Abbiamo risorse economiche e umane per assicurare maggiore forza allo sviluppo e cogliere gli obiettivi di medio-lungo termine che ci siamo prefissati. Nell’anno in corso abbiamo ancora in programma investimenti per 49,7 milioni di euro, la maggior parte dei quali destinati sia a nuove aperture di supermercati Conad, Conad City (il format pensato per acquisti essenziali e veloci) e discount a insegna Todis, sia a integrare i punti di vendita della rete ex Auchan e Finiper, che ci consentiranno di essere ancora più capillari sul territorio”.

Dei 33 punti di vendita ex Auchan che sono andati ad arricchire la presenza di Conad Adriatico sul territorio, 19 saranno ristrutturati totalmente nel 2021 con importanti interventi che comprendono la riduzione delle superfici degli ipermercati.

“Le ristrutturazioni -prosegue Di Ferdinando- sono state necessarie per riposizionare i punti di vendita rispetto alle esigenze di un consumatore moderno. Abbiamo puntato soprattutto sui format più grandi, riducendone la rete di vendita, per porre le basi di una sostenibilità economica altrimenti difficilmente raggiungibile. Tutti gli ex Auchan ristrutturati hanno incrementato le vendite in maniera importante, tanto da accorciare i tempi che ci eravamo dati per riportarli a produrre utili”.