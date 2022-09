Conad Adriatico salvaguarda il potere di acquisto dei clienti

Conad Adriatico vuole rispondere in modo costruttivo a questa situazione potenziando l'operazione, Bassi e Fissi con un paniere di 535 item

Per fronteggiare questo momento economico difficile, caratterizzato dal rincaro dei prezzi, Conad Adriatico sta attuando alcune iniziative che mirano alla salvaguardia del potere di acquisto dei cittadini clienti. “Conad Adriatico vuole rispondere in modo costruttivo a questa situazione potenziando e dando ancora più rilievo ad una operazione, Bassi e Fissi, che dal 2013 rappresenta uno sforzo continuo e concreto di assicurare accessibilità a prodotti di base della spesa degli italiani e stiamo investendo ulteriormente per tenere ancora più competitivi questi prodotti” afferma Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico che aggiunge: “La perdita di potere di acquisto delle famiglie, soprattutto per i redditi medio bassi, è una dolorosa realtà che inciderà sulla spesa mettendo a rischio, soprattutto nel secondo semestre del 2022, 3 miliardi di euro di consumi delle famiglie. Ma il nostro impegno -prosegue- si sta concentrando anche sulle difficoltà che stanno affrontando i nostri soci, con l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia e di molti prodotti: un premio straordinario una tantum per l’anno 2022, una misura di supporto alla nostra base sociale per affrontare il presente, tutelare i collaboratori, salvaguardare lo sviluppo futuro”.

Con l’iniziativa Bassi e Fissi, il gruppo offre un paniere di prodotti per rispondere alle esigenze quotidiane basilari: olio, farina, biscotti, pasta, passata di pomodoro, latte. "In questo modo -spiega Federico Stanghetta, direttore commerciale e marketing di Conad Adriatico- offriamo ai consumatori un vantaggioso rapporto qualità-prezzo e con la qualità che contraddistingue il prodotto Conad, controllato e certificato da protocolli severi. Un paniere di 535 prodotti, rappresentativi di circa 110 categorie merceologiche a prezzi ribassati".