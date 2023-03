Conad Adriatico sperimenta il Manga store

In alcuni punti di vendita Spazio Conad di Conad Adriatico sono stati realizzati i Manga store, corner interamente dedicati al mondo dei manga

La crescita nelle vendite dei manga è esplosa in tutta Europa con la pandemia e l'Italia si è allineata a questo fenomeno avvicinandosi ai risultati degli altri Paesi. Da queste considerazioni nasce il progetto Manga store lanciato da Conad Adriatico realizzato in primis nel punto di vendita Spazio Conad di Colonnella Teramo, coordinato dal capo progetto Filippo Geppert. "Dall'osservazione delle tendenze di mercato e dalla volontà di Conad Adriatico di essere sempre innovativo e al passo con le richieste dei nostri clienti nasce questo progetto" spiega Federico Stanghetta, direttore commerciale di Conad Adriatico.

Il Manga Store di Conad si compone di 3 segmenti principali:

I manga con circa 700 titoli dedicati sia ai ragazzi sia agli adulti sui quali l'insegna applica il 5% di sconto sul prezzo di copertina (il massimo applicabile secondo la normativa di legge);

composto da personaggi manga da collezione in resina e PVC Un ampio assortimento di funko pop ovvero riproduzioni in miniatura di personaggi manga, con circa un centinaio di articoli in continuo aggiornamento in base alle costanti nuove uscite sul mercato.

"Abbiamo anche cinque Monopoly dedicati ai Manga -prosegue Stanghetta-. Sono presenti inoltre, a completamento dell'offerta, anche articoli quali tazze, lampade e peluches sempre con tematiche manga. All’interno del manga store è importante anche in termini di attrattività e di venduto l’elemento dedicato alle carte Pokemon vero e proprio must per il segmento dei preadolescenti, assortimento che si compone di una ventina di referenze sempre in aggiornamento con le nuove uscite. Pertanto Manga Store vuole essere un piccolo negozio specializzato dedicato a tutto l’universo manga dal fumetto al gadget ad esso collegato".

All'interno del punto di vendita di Colonnella è stato predisposto un primo corner con uno spazio dedicato di 10 metri di scaffale, 5 dedicato al fumetto e 5 dedicato al merchandising. Lo spazio ha un'ambientazione creata dall'ufficio marketing del gruppo in stile giapponese.

Lo sviluppo del progetto

"I risultati estremamente incoraggianti e la positiva accoglienza dei clienti ci hanno spinto a replicare il progetto -continua il direttore commerciale di Conad Adriatico-. Ad oggi abbiamo implementati altri Manga Store presso gli Spazio Conad di Casamassima e di Montenero. L'obiettivo per l’anno 2023 è di arrivare a dieci realizzazioni sul canale Spazio Conad.

In termini economici pensiamo che queste realizzazioni porteranno incassi medi per i nostri concept di 50-80 mila euro a negozio coniugando quindi innovazione e redditività".