Conad e Tupperware: una raccolta punti sostenibile

La nuova raccolta punti di Conad, Colleziona Buone Abitudini, realizzata in partnership con Tupperware Italia intende valorizzare l'impegno dell'insegna nel sostegno alle buone pratiche nel rispetto dell'ambiente. L'iniziativa, attiva dal 14 settembre al 27 dicembre 2020, propone prodotti Tupperware, approvati da Legambiente, che si fa garante del valore della collezione e dell’importanza del messaggio veicolato. L'intento di questa campagna di fidelizzazione è la promozione di uno stile di vita sano e sostenibile, su più fronti: utilizzo di una plastica durevole, contrasto dello spreco alimentare in quanto i prodotti preservano più a lungo la freschezza degli alimenti, e il risparmio di tempo con l'offerta di soluzioni che semplificano la vita in cucina.

Questa campagna è in linea con la filosofia dell'insegna che si impegna ad essere “portatrice di valori”. Nel caso specifico, per Conad la sostenbilità “non è solo un dovere per il futuro delle nuove generazioni, ma anche una grande opportunità di sviluppo economico dell’Italia”. A riguardo il direttore generale Francesco Avanzini sottolinea: “Ridurre l’impatto ambientale significa dimostrare attenzione nei confronti dei nostri clienti, che sono sempre più attenti e sensibili ai temi legati alla sostenibilità”. Un concetto ribadito anche da Serena Cova, direttore commerciale di Tupperware Italia: “Le collaborazioni con partner che condividono i nostri valori sono le più solide e le più efficaci. Il nostro fattore comune risiede soprattutto nel mettere le persone al centro, con il fine di migliorare la loro qualità di vita, perseguendo con dedizione l’obiettivo di un futuro migliore nel rispetto dell’ambiente”.

Come funziona la raccolta punti

L’iniziativa è riservata ai possessori di Carta Insieme o Carta Insieme Più Conad Card, sarà attiva nei supermercati Conad con la raccolta di bollini ogni 15 euro di spesa. Fino al 10 gennaio 2021, inoltre, si possono anche acquistare prodotti sponsor evidenziati a scaffale.

La collezione è, inoltre, legata al concorso Dai uno sprint alle buone abitudini che mette in palio una delle 300 bici elettriche Brinke. Il concorso è valido dal 14 settembre 2020 al 14 febbraio 2021.