Conad Nord Ovest: vendite a +9% e presentazione Rapporto di Sostenibilità

La cooperativa cresce in maniera responsabile mettendo sempre al centro le persone e le comunità dei territori presidiati da Conad Nord Ovest

Assemblea di Bilancio per Conad Nord Ovest che ha chiuso il 2022 con un giro d’affari di 4,75 miliardi di euro, un utile netto di 39 milioni e un patrimonio consolidato di 684 milioni di euro. Le vendite crescono del 9% rispetto al 2021. “I risultati raggiunti sono il frutto di una forte connessione con il territorio e le comunità -afferma Adamo Ascari, Ad di Conad Nord Ovest-, che si è rafforzata anche in un periodo caratterizzato da grande incertezza e imprevedibilità”.

A dare forte input ai numeri sicuramente il ruolo cruciale delle mdd Conad, ruolo strategico che ha inciso sul fatturato per oltre il 32%: in Conad Nord Ovest i prodotti mdd hanno generato un fatturato di 1,3 miliardi di euro sul totale di 5,4. “I grandi traguardi dimostrano il valore delle strategie adottate e delle iniziative poste in essere, con l’obiettivo di contenere l’aumento dei costi delle materie prime e dei prezzi e di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti”, prosegue Ascari.

Rapporto di Sostenibilità Conad Nord Ovest

L’Assemblea è stata anche il luogo deputato per la presentazione del Rapporto di Sostenibilità: “L’evoluzione coerente della nostra distintività e la testimonianza dell’impegno della nostra Cooperativa, che ogni giorno assume la sostenibilità come cardine strategico delle scelte, per contribuire a rendere la società più prospera e sostenibile”, commenta il presidente Roberto Toni. L’impegno della cooperativa si declina in diverse attività: ottimizzazione dei flussi logistici, ammodernamento della flotta, piano triennale di ristrutturazioni green dei punti di vendita, ampliamento degli impianti fotovoltaici, utilizzo di apparecchiature e strumentazioni di ultima generazione a basso impatto ambientale, virtuosa gestione dei materiali di consumo e impegno profuso in ambito sociale e solidaristico.

Lo sviluppo futuro

Presentato anche il piano di sviluppo per il triennio 2023-25 con investimenti per 621 milioni di euro indirizzati ai progetti di efficientamento, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e crescita del capitale umano. Prosegue, poi, il lavoro di Fondazione Conad Ets a cui si affiancano investimenti per 10 milioni di euro dedicati a iniziative di responsabilità sociale, solidarietà, contrasto alla violenza e sostegno a Enti culturali. “Un rapporto con la comunità di mutua reciprocità che vogliamo alimentare e onorare con il nostro impegno per essere ancor più impresa attenta e sensibile alle necessità delle Persone, ponendo la sostenibilità al centro della strategia e delle nostre scelte", commenta Toni. E proprio in tale ottica la cooperativa si impegna a sostenere le imprese e le economie dei territori che presidia per continuare a dare valore alla collettività: lo scorso anno Conad Nord Ovest ha coinvolto 1.218 fornitori locali per un volume d’affari di circa 354 milioni di euro.

“Per affrontare le future sfide ribadisce Ascari riteniamo essenziale continuare ad integrare una visione strategica a lungo termine con un attivismo locale che promuova il benessere delle persone e dell'ambiente in cui viviamo. Stiamo anche focalizzando importanti progetti innovativi nell'ottimizzazione logistica e il potenziamento delle strategie di customer verso il cliente e lavorando su direttrici preziose per la crescita delle nostre persone e la valorizzazione dei talenti”, conclude Adamo Ascari.

