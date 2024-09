Conad Piacersi, la mdd per il benessere e la salute

Il brand, nato oltre venti anni fa, è stato completamente ripensato per offrire a un target gender free un’alimentazione sana, con gusto

“Amplifica il gusto del tuo benessere”: questo il nuovo claim di Piacersi Conad, la linea a marchio dedicata alle persone che considerano prioritario prendersi cura del proprio benessere, fisico e mentale, attraverso prodotti buoni a livello di gusto, di qualità e anche convenienti, rispetto all’offerta del mercato. “Abbiamo lavorato per rendere questo nostro brand attraente per tutti, trasformandolo da linea femminile, a una proposta che parli a tutti coloro che ritengono che il benessere passi da un’alimentazione sana, ma che sia buona, in linea con le ultime tendenze sulla cura del corpo e del sé, presenti da anni sul mercato ma che sono state accelerate dopo il Covid -spiega Alessandra Corsi, direttrice marketing dell’Offerta e mdd di Conad-. Piacersi per noi deve diventare l’incubatore per declinare il benessere, una linea appagante sulla salute, ma anche come soddisfacente del sé, che fornendo benefici non solo specifici, ma multidimensionali, grazie alla presenza di ingredienti che soddisfano bisogni diversi per un’alimentazione appagante dal lato nutrizionale, ma anche emotivo. Senza dimenticare il divertimento, come suggeriscono i pack molto colorati che vogliono portare allegria. Perché il cibo, almeno per noi italiani, rimane sinonimo di partecipazione, convivialità, un momento di allegria”.

Tutte tendenze che sono confermate da Chiara Ferrari, public affair leader di Ipsos: “Dalla nostra ricerca risulta che oggi la priorità degli italiani è la salute (87%): prima di tutto quella mentale, seguita a stretto giro da quella fisica, ben distanziata dalla disponibilità di soldi (56%) e dalla ricerca del successo (27%). Questo consolidamento del valore della cura di sé, a tutto tondo, trova una piena risposta in una dieta bilanciata, che combina piacere, gusto e attenzione verso sé stessi -precisa Chiara Ferrari- e va considerata come un’evoluzione della dieta mediterranea, che privilegia alimenti sani, genuini e a basso contenuto di grassi, e che ora si declina verso la ricerca di un’alimentazione equilibrata che ci permetta di stare bene con noi stessi”

La segmentazione della gamma Piacersi

Parliamo di una linea che oggi ha un fatturato di 100 milioni di fatturato, con 160 referenze, in circa 40 mercato, dai prodotti ambient, ai biscotti, dalla pasta con legumi ai surgelati con piatti bilanciati con macronutrienti. “Il nostro obiettivo è raddoppiare il numero delle referenze di Piacersi in tempi relativamente brevi in modo da aumentare la sua incidenza sul totale delle mdd Conad -precisa Alessandra Corsi-. Nel loro complesso, le nostre linee a marchio valgono 6 miliardi totali e ruotano intorno a cinque assi trasversali a tutte le linee: sostenibilità, salute e benessere, servizio, indulgence e convenienza”.

Investimenti in comunicazione

La linea, che nei punti di vendita ha un’esposizione privilegiata che ne raccontano anche i plus, è stata sostenuta da una campagna, a maggio, con influencer per un lancio profilato e ha un ruolo importante nel programma di comunicazione Scelte di benessere, che prevede investimenti instore (anche con concorsi tra i soci per premiare le migliori esposizioni) e più tradizionali, vale a dire tv, radio, digitale e influencer.