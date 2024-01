Conad: l’incremento della mdd (+12,9% a valore e 6 miliardi di fatturato)

#Gdoweekreport, Marca 2024. La marca del distributore di Conad cresce registrando risultati importanti. La mdd ha toccato nel 2023 quota 33,5% nel canale super

La quota della marca del distributore di Conad, presente alla 20a edizione di Fiera Marca by Bolognafiere, ha toccato nel 2023 quota 33,5% nel canale super sul totale del largo consumo confezionato a livello Italia con un fatturato di 6 miliardi di euro (+12,9% a valore). La convenienza data da un rapporto tra qualità e prezzo che non teme confronti sul mercato è una delle linee strategiche di sviluppo adottate dall’insegna per l’offerta mdd, insieme all’attenzione alla salute e al benessere del cliente, alla valorizzazione del servizio, al consolidamento dell’offerta premium e all’impegno per la sostenibilità.

“La marca del distributore gioca un ruolo primario nei confronti della filiera agroalimentare italiana, sostenendo la produzione del Paese e generando valore che redistribuiamo a valle a migliaia di aziende agroalimentari italiane, per la gran parte piccole e medie imprese -commenta Francesco Avanzini, direttore generale operativo di Conad-. Inoltre, la marca del distributore rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i clienti in termini di convenienza e qualità, soprattutto alla luce di uno scenario dei consumi che mostra ancora diverse criticità. La nostra offerta di prodotti a marchio Conad tutela il potere d’acquisto delle 12 milioni di famiglie italiane che ci scelgono ogni settimana per la propria spesa, attraverso azioni concrete, come il blocco dei prezzi garantito dalla nostra iniziativa Bassi e Fissi”.

La mdd Conad tra novità e conferme

Nel corso del 2023, Conad ha rilanciato la linea Verso Natura, rispettosa dell'ambiente e con item biologici realizzata con materie prime provenienti da fonti rinnovabili oltre a soluzioni di confezionamento riciclate, riciclabili e compostabili. Invece, nel 2024 sarà la volta del rilancio di PiacerSi, una linea legata al benessere e alla salute. Nel 2023, inoltre, hanno fatto parte del paniere Bassi e Fissi oltre 600 prodotti, rappresentativi di 115 categorie merceologiche, con un risparmio medio per i consumatori pari al 27,8%.

L'impegno sostenibile di Conad

Tra i driver dell'insegna la sostenibilità ha certamente un ruolo primario come conferma la strategia Sosteniamo il Futuro che si esprime attraverso azioni concrete che valorizzano le tre dimensioni: Ambiente e Risorse, Persone e Comunità, Imprese e Territorio.

Ambiente e Risorse. A livello ambientale, oltre il 78% delle referenze mdd Conad presenta un packaging sostenibile, riciclabile o che utilizza materiale proveniente da riciclo e con un’ottimizzazione delle dimensioni e della grammatura degli imballaggi.

Persone e Comunità. A sostegno delle comunità e del potere di acquisto delle famiglie italiane, Conad nel 2013 ha attivato l’iniziativa Bassi e Fissi con un paniere di centinaia di prodotti indispensabili per la vita quotidiana, offerti a prezzi bassi e fissi.

Imprese e Territorio. Il 95% delle referenze mdd Conad è realizzato da fornitori italiani, mentre la linea premium Sapori&Dintorni comprende 427 eccellenze alimentari provenienti da 20 Regioni italiane, di cui oltre la metà sono prodotti tipici regionali.