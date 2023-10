Conad rilancia e sviluppa l’app HeyConad come nuovo ecosistema digitale

Non più solo spesa online, ma da settembre 2023 si propone come soluzione a servizio di viaggi, salute e tempo libero: un'offerta da completare entro fine 2024

Conad rilancia l'app HeyConad, già attiva dal 2022 per la spesa digitale, presentandola come nuovo ecosistema di servizi e proposte di esperienze, che saranno ulteriormente arricchiti nel prossimo anno. L'insegna ha investito allo scopo in un'intensa campagna media on air a partire dal 19 ottobre sulle principali piattaforme digitali, radio e tv.

Tra gli step di sviluppo dell'offerta già compiuti e pubblicizzati c'è HeyConad Viaggi: una proposta che mira ad offrire soluzioni di viaggio rivolte, in primo luogo, alla valorizzazione del patrimonio italiano tra enogastronomia, benessere, avventura e bellezze del territorio.

Nel video promozionale Conad mette infatti in scena le esperienze che le persone possono vivere attraverso la nuova app: dalla spesa online a viaggi ed esperienze per il tempo libero, ma anche, entro la fine del 2024, possibilità di acquistare prodotti assicurativi per la casa e la famiglia, gli animali domestici, la salute e gli stessi viaggi.

In questa cornice, lo sviluppo di HeyConad è solo all’inizio: prossimamente saranno attivati su alcune Parafarmacie e Petstore pilota dei servizi in store per la salute e il benessere di persone, famiglie e animali domestici, come lo screening di prevenzione, di cura corpo e benessere, audiologia, make-up e salute dell'occhio. L’obiettivo sarà quello di offrire nel tempo un servizio integrato sull’app HeyConad dove sarà possibile non solo prenotare online questi servizi dedicati alla salute e benessere e pet, ma anche acquistare i prodotti dei canali specializzati.

“HeyConad è una piattaforma che si adatta alle esigenze dei nostri clienti, offrendo servizi personalizzati che vanno da una esperienza di shopping digitale ad esperienze pensate oggi per il tempo libero, ma che si estenderanno ai servizi per i nostri clienti, cominciando da quelli per la salute” afferma Francesco Avanzini, direttore generale operativo Conad: “Lo sviluppo di HeyConad risponde all’approccio strategico della nostra insegna improntato all’omnicanalità, intesa come integrazione circolare tra punto di vendita fisico e punti di contatto digitali. L’obiettivo finale è consolidare e accrescere la fidelizzazione dei nostri clienti come elemento primario di generazione di valore per i nostri Soci e di successo futuro della nostra insegna”.