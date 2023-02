Conbipel: la crescita del marchio e i progetti di sviluppo

Vendite in crescita del +38,8% e un piano di espansione dell'offerta. Conbipel programma lo sviluppo e potenzia la sua offerta

I risultati di vendita di Conbipel, recentemente acquisito da BTX Italian Retail and

Brands srl, vanno oltre le aspettative. Il marchio ha, infatti, registrato un incremento del +38,8% superando le performance pre-pandemia. "L'eccellente performance di vendita registrata nei mesi chiave di dicembre e gennaio non è diminuita, bensì è proseguita anche nel mese di febbraio -sottolinea Arvind Vij, Ceo dell'azienda da dicembre dello scorso anno-. Conpibel sta vivendo un periodo di cambiamento, incentrato al 100% sulle esigenze dei nostri clienti. I dati registrati indicano chiaramente che i clienti si aspettano che Conbipel fornisca sempre di più prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, e il nostro obiettivo è quello di consolidare ulteriormente il nostro impegno per soddisfare le

loro richieste".

I progetti di crescita

Tra le attività già programmate, Conbipel prevede di introdurre nuove categorie di prodotti nei prossimi mesi per ampliare e rendere più forte e articolata l'offerta ai clienti. Inoltre, sarà rinnovato l'assortimento di abbigliamento femminile, implementato anche grazie al lancio di prodotti di alta qualità provenienti dall’affiliata parte danese del Gruppo. Novità anche per quanto riguarda il canale online dove BTXIRB intende investire per migliorare l’approccio alla comunicazione e costruire un'interazione più personale e diretta con i consumatori. "È ancora presto per affermarlo -aggiunge il ceo- ma credo che, rispetto alle sfide, le opportunità da cogliere siano molto più numerose, sia per il marchio che per l'azienda stessa. Continueremo a collaborare in sinergia con i nostri fornitori e con i landlords per raggiungere un unico obiettivo comune: realizzare la strategia di rilancio di

Conbipel, nell’ottica di implementare ancora di più l’impatto sostenibile dell’azienda”.